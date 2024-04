CROLLA il prezzo di iPhone 13: ora ti bastano 629€ per averlo

Nonostante siano passati ben 3 anni dal suo rilascio sul mercato, iPhone 13 continua ad essere uno smartphone ancora validissimo che non ha davvero nulla da invidiare agli ultimi modelli usciti. Se hai bisogno di cambiare il tuo vecchio iPhone e non vuoi spendere una cifra esorbitante, non devi assolutamente lasciarti scappare questa mega offerta Amazon per iPhone 13. Il modello da 128 GB oggi ti costa solo 629€. Pochissimo per uno smartphone che ha ancora tanti anni di aggiornamento che lo aspettano e con tutte le caratteristiche innovative di iPhone. La spedizione è rapidissima e gratuita con i servizi Prime.

Un’offerta imperdibile per iPhone 13

iPhone 13 è uno smartphone che si distingue per le sue ottime prestazioni, il suo design pratico e inconfondibile e la sue caratteristiche complete. Equipaggiato con il potente chip A15 Bionic, questo iPhone ti permette di svolgere qualsiasi attività con il tuo telefono senza mai darti problemi. Velocissimo, efficiente e performante, iPhone 13 ti offre una straordinaria autonomia e un display di qualità: iPhone 13, infatti, monta un pannello Super Retina XDR con protezione in Ceramic Shield per colori brillanti e una maggiore protezione.

Se ami scattare foto, poi, iPhone 13 ti offre performance di ottima qualità anche da questo punto di vista, dato che include un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Potrai, inoltre, sempre contare sulla connettività 5G che ti permette di navigare e di effettuare download e streaming di qualità, in maniera velocissima e senza alcun rallentamento.

Aggiungilo al carrello prima che sia troppo tardi. Questo modello è tra i più acquistati su Amazon e presto le scorte potrebbero esaurirsi, quindi ti consigliamo di affrettarti nell’acquisto.

