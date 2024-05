Samsung Galaxy A14 è il BEST BUY ECONOMICO su eBay: sconto folle del 42%

Questo weekend eBay è pronto a sorprenderti con una offerta mozzafiato in ambito mobile: il popolarissimo budget phone Samsung Galaxy A14 4G è attualmente in vendita a un prezzo assolutamente ridicolo.

Sfruttando lo sconto immediato del 42%, infatti, il device del colosso sudcoreano è pronto a stupirti al prezzo di vendita di appena 110€ con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 4 giorni.

Solo eBay ti permette di risparmiare il 42% sull’acquisto del Samsung Galaxy A14 4G

Non lasciarti influenzare negativamente dallo sconto a due cifre e dal prezzo di vendita super conveniente: Samsung Galaxy A14 4G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. Monta un bel pannello da 6.6 pollici ideale per guardare contenuti video a risoluzione Full HD+, è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh ed è anche pronto a sorprenderti dal punto di vista fotografico.

A tal proposito, Samsung Galaxy A14 4G monta un modulo triplo così costituito: un sensore principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare da 5MP e un sensore macro da 2MP; frontalmente, invece, è presente una fotocamera da 13MP per selfie mozzafiato.

Inutile girarci intorno: se la tua unica necessità è quella di acquistare un device con un rapporto qualità/prezzo imbattibile, non devi fare altro che prendere al volo lo sconto del 42% di eBay sul device a marchio Samsung.

