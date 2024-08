Crollo crypto: ecco quando ci sarà la prossima bull run e le migliori altcoin del momento

Nell’ultimo anno, il mercato delle criptovalute ha registrato alti e bassi drammatici. L’anno è iniziato con un aumento significativo dei prezzi delle criptovalute, seguito da un calo dei prezzi a giugno e all’inizio di luglio. Nonostante si sia verificata una forte ripresa a fine luglio, il mercato più ampio delle criptovalute ha subito un’altra battuta d’arresto significativa nei primi giorni di agosto, con asset importanti come Bitcoin ed Ethereum in calo rispettivamente di oltre il 10% e il 20%.

Il drammatico crollo delle criptovalute è stato causato dalla recessione dell’economia globale, innescata dal crollo del mercato azionario giapponese di lunedì 5 agosto. Nel mezzo della corsa ribassista del mercato, Bitcoin è crollato da circa 64.000 dollari a 50.000 dollari. Inoltre, anche le principali altcoin come SOL, BNB e XRP sono entrate nelle zone rosse.

Tuttavia, nonostante le enormi liquidazioni causate dal mercato ribassista in corso, gli investitori più esperti sono ancora fiduciosi e osservano con impazienza le migliori altcoin da acquistare prima che il mercato si riprenda. Quindi, sia che tu stia cercando crypto consolidate o esplorando progetti nuovi, questa guida ti aiuterà a trovare le migliori altcoin da tenere d’occhio in vista della prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

Le migliori criptovalute da tenere d’occhio dopo il crollo

Ecco le migliori criptovalute da acquistare in questo momento:

Solana – Blockchain creata per l’adozione di massa 99Bitcoins – Token rivoluzionario per imparare a guadagnare The Meme Games – Meme coin ispirata alle Olimpiadi XRP – Rete di pagamento decentralizzata Pepe Unchained – Blockchain L2 di Pepe Ethereum – Seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato dopo BTC

Le migliori altcoin da tenere sotto osservazione prima dell’inizio della corsa al rialzo delle criptovalute

Per saperne di più e prendere la migliore decisione di investimento, abbiamo svolto ricerche dettagliate su ogni altcoin da acquistare prima che inizi la corsa al rialzo delle criptovalute.

Solana: blockchain per l’adozione di massa

Solana è sicuramente una delle migliori altcoin su cui investire prima che inizi la corsa al rialzo delle criptovalute. Questo altcoin è ben noto come blockchain veloce ed economico, spesso pubblicizzato come potenziale concorrente di Ethereum. Poiché Solana utilizza la prova della storia (PoH) per una convalida più rapida ed è anche progettata per scalare senza soluzioni di livello 2, è ampiamente considerata tra le reti blockchain più promettenti nel settore delle criptovalute.

In termini di andamento dei prezzi, Solana è una delle criptovalute con un enorme slancio poiché questa criptovaluta ha visto un aumento del valore del +403% nell’ultimo anno, rendendola uno dei token crittografici di maggior successo del rinascente mercato rialzista delle criptovalute.

Recentemente, Solana ha fatto notizia per aver opposto una forte resistenza alla recessione che ha devastato il mercato delle criptovalute. Negli ultimi 30 giorni SOL ha registrato una correzione dei prezzi del -10%. Tuttavia, il token ha comunque mantenuto la sua posizione come la quinta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Solana è stata menzionata anche in molte discussioni recenti, grazie al massiccio sviluppo nel settore delle meme coin. Questa è un’altra menzione degna di nota, poiché molte di queste meme coin girano sulla rete Solana, il che attira l’attenzione su $SOL. La ragione di ciò è che molte di queste prevendite di meme coin richiedono agli utenti di acquistare $SOL, il che aumenta la domanda della crypto.

Tutto sommato, Solana, che attualmente viene scambiato intorno ai $ 114, è entrato nella nostra lista come uno dei migliori altcoin da acquistare prima che inizi la corsa al rialzo delle criptovalute grazie ai recenti aggiornamenti e alle partnership della rete che hanno rafforzato la sua posizione come scelta migliore per gli investitori. Gli investitori interessati a questa altcoin possono rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul progetto leggendo il white paper di Solana e seguendo le news sul profilo X della crypto.

99Bitcoins: token rivoluzionario “learn-2-earn”

99Bitcoins token è un’altra criptovaluta con un elevato potenziale di crescita prima che inizi la corsa al rialzo delle criptovalute. Essendo una piattaforma leader nella formazione sulla criptovaluta ormai da oltre un decennio, 99Bitcoins è progettata per premiare gli utenti che imparano a conoscere la criptovaluta.

La piattaforma, fondata nel 2013, ancor prima del lancio di altre criptovalute come Ethereum, offre una vasta gamma di corsi, guide e tutorial sulle criptovalute e sul loro mercato. Attualmente vanta 2,8 milioni di abbonati e-mail, 709.000 follower della community e un totale di 79 ore di corsi crittografici.

Recentemente, 99Bitcoins ha lanciato il suo token, creando un ecosistema “impara a guadagnare” con un token che funge da funzione fondamentale all’interno della piattaforma. Con il 17% della fornitura di token riservata ai premi della comunità, $99BTC mira a fornire numerosi vantaggi sia ai possessori di token che ai membri della comunità.

Ad esempio, gli utenti possono guadagnare token gratuiti da $ 99BTC completando corsi formativi e quiz sulla piattaforma, e questo programma contribuirà all’obiettivo a lungo termine dell’azienda di assistere gli utenti a massimizzare i premi di un mercato rialzista.

Ciò rende 99Bitcoins un altcoin in cui vale la pena investire, soprattutto per i nuovi trader, poiché consente agli utenti di essere ricompensati aumentando al contempo la propria conoscenza delle criptovalute. I possessori di token potranno accedere a materiali didattici esclusivi, gruppi VIP e strategie di trading avanzate, che potrebbero essere cruciali nel prossimo mercato rialzista.

Finora, la prevendita del token 99Bitcoin ha avuto un enorme successo, raccogliendo 2,6 milioni di dollari in un periodo di tempo relativamente breve.

La prevendita di 99Bitcoins termina il 6 agosto 2024, il che significa che agli investitori restano meno di 24 ore per entrare al piano terra. I token possono essere richiesti a partire dall’8 agosto, insieme al primo listing su DEX.

Per gli ultimi aggiornamenti, iscriviti al Canale YouTube di 99Bitcoins o segui la sua pagina su X.

The Meme Games – meme coin ispirata alle Olimpiadi

Il prossimo sulla nostra lista è The Meme Games, un popolare progetto di meme coin che è ampiamente considerato uno dei migliori altcoin da acquistare in questo momento. Si tratta di una meme coin ispirata alle Olimpiadi 2024 che ha fatto molto scalpore di recente, raccogliendo quasi 340.000 dollari in prevendita.

Essenzialmente, il progetto combina cinque personaggi di meme coin, tra cui Pepe Unchained, Dogecoin, WIF, Brett e Turbo. In questo divertente gioco, le persone possono vincere un bonus in gettoni quando acquistano gettoni $MGMES.

A causa del crescente entusiasmo per le Olimpiadi di Parigi, l’altcoin di The Meme Games diventerà probabilmente uno dei progetti crypto più entusiasmanti nei prossimi mesi. Molte persone la chiamano già la meme coin “ufficiale” delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Questa meme coin viene attualmente scambiata per soli $ 0,00915, con molti analisti che prevedono un potenziale 100x per questa meme coin. Una caratteristica chiave che contribuisce a queste previsioni è la ricompensa di staking offerta dal progetto. Durante i primi round di prevendita, gli investitori possono guadagnare un premio APY a tre cifre.

La prevendita di The Meme Games si svolgerà in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi e terminerà l’8 settembre, il giorno in cui si concludono le Paralimpiadi. Vale la pena notare che il token sarà listato su DEX il 10 settembre e molti investitori si aspettano guadagni da questa quotazione.

Gli utenti che non hanno messo in staking i propri token possono richiederli immediatamente, mentre quelli che hanno messo in staking i propri avranno un periodo di maturazione di sette giorni fino allo sblocco dei token.

Per ulteriori aggiornamenti, segui The Meme Games su X o unisciti al suo Canale Telegram.

Ripple XRP – Rete di pagamento decentralizzata

Da dicembre 2020, Ripple è stato al centro dell’attenzione a causa della sua battaglia legale in corso con la SEC. Tuttavia, i recenti sviluppi suggeriscono un potenziale accordo, che potrebbe portare a un significativo aumento del prezzo di XRP.

Ripple è già una delle più grandi criptovalute con una capitalizzazione di mercato attualmente valutata a quasi 25 miliardi di dollari e rimane un forte contendente nello spazio dei pagamenti transfrontalieri, con una base di utenti dedicata e una rete estesa.

E c’è una buona ragione per la popolarità di Ripple: la sua rete rivoluziona i trasferimenti bancari internazionali eliminando commissioni elevate e tempi di elaborazione lenti, anche per le valute esotiche dei mercati emergenti. La piattaforma consente lo scambio rapido di praticamente tutte le coppie di valute in pochi secondi, con commissioni minime di soli micro-centesimi, indipendentemente dall’importo della transazione.

XRP, la criptovaluta nativa, facilita questi pagamenti transfrontalieri fornendo liquidità, rendendola un’interessante opportunità di investimento a lungo termine. Con un aumento del 7% nell’ultimo mese, molti esperti consigliano di aggiungere XRP al tuo portafoglio per il suo solido caso d’uso e il potenziale di crescita a lungo termine.

In particolare, la rete Ripple è già utilizzata da oltre 100 istituti finanziari, tra cui la Bank of America e altre banche e istituzioni influenti. Ripple viene attualmente scambiato per 0,44 dollari, molto al di sotto del suo massimo storico di 3,4 dollari e del suo massimo annuale di 0,72 dollari. Ciononostante, il token è pronto a testare nuovamente il suo massimo storico non appena il mercato diventerà rialzista.

Per rimanere aggiornato su questo progetto, segui Ripple su X.

Pepe Unchained: la blockchain L2 di Pepe

Pepe Unchained è sicuramente uno dei migliori altcoin meme da acquistare in questo momento in quanto presenta un progetto rivoluzionario ed è attualmente un progetto altcoin estremamente popolare tra gli investitori e gli analisti di criptovalute.

Il progetto include uno scambio decentralizzato e un mercato NFT, rendendolo un’opzione di investimento multiforme. Il suo token nativo, $PEPU, è uno dei migliori altcoin in cui investire prima della corsa al rialzo delle criptovalute poiché presenta un notevole miglioramento rispetto alla moneta Pepe originale, con la propria blockchain di livello 2.

Essendo una versione migliorata dell’originale Pepe, Pepe Unchained risolve molti problemi per un collegamento istantaneo e a basso costo tra ETH e Pepe Chain. È un dato di fatto, uno dei motivi per cui questo altcoin è entrato in questo elenco è la sua maggiore capacità di volume che si dice sia 100 volte più veloce di Ethereum. Con un miglioramento così impressionante, non sorprende che gli analisti credano che possa essere la prossima meme coin 10X.

Al momento in cui scrivo, Pepe Unchained offre un generoso APY a tre cifre per coloro che partecipano alla prevendita. Finora, Pepe Unchained ha raccolto oltre 7,3 milioni di dollari al prezzo di 0,0088 dollari e le voci online continuano a crescere.

Per rimanere aggiornato sulle sue future inserzioni, segui Pepe Unchained su X o unisciti al suo Canale Telegram.

Ethereum: la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato

Il prossimo nella nostra lista è Ethereum, la seconda criptovaluta più grande dopo Bitcoin per capitalizzazione di mercato e uno dei migliori altcoin da acquistare prima della corsa al rialzo delle criptovalute. Grazie alla sua solida funzionalità di contratto intelligente e all’ampia comunità di sviluppatori, ETH continua a essere una pietra angolare dell’ecosistema crittografico. E, con il suo più recente aggiornamento ETH 2.0, che mira ad aumentare la scalabilità e l’efficienza, Ethereum rimane un forte investimento.

Ethereum, la piattaforma più popolare per DeFi e NFT, ha una capitalizzazione di mercato di 274 miliardi di dollari e il prezzo di ETH è aumentato del +26% nell’ultimo anno. Gli ETF Ethereum lanciati di recente, che sono stati approvati all’inizio di quest’anno e hanno iniziato le negoziazioni il 23 luglio, potrebbero far salire alle stelle la domanda, spingendo il prezzo dell’ETH a nuovi livelli.

Una delle ragioni principali della proiezione dello slancio rialzista di ETH è il recente aumento delle posizioni aperte. All’inizio di luglio, l’open interest di Ethereum, che riflette la maggiore fiducia degli investitori e l’attività di mercato nel mercato delle criptovalute, è sceso da circa 12 miliardi di dollari a 9 miliardi di dollari.

Tuttavia, questo calo è stato di breve durata, poiché l’open interest di Ethereum si è ripreso rapidamente nelle ultime settimane, superando gli 11,7 miliardi di dollari. Questo aumento significativo indica un rinnovato interesse per Ethereum e una maggiore fiducia del mercato.

Ethereum ha attualmente un prezzo di 2.300 dollari, con un rendimento da inizio anno leggermente superiore al 24%. Tuttavia, attualmente viene scambiato molto al di sotto del suo massimo annuale di $ 4.090.

Guardando al futuro, se il mercato delle criptovalute si riprenderà dal suo mercato ribassista in corso, Ethereum vedrà sicuramente un aumento del suo prezzo, rendendolo una delle migliori criptovalute da acquistare prima della corsa al rialzo delle criptovalute.

Panoramica del mercato delle criptovalute di agosto

Dopo un luglio movimentato che ha quasi portato il prezzo del Bitcoin al livello iniziale di 70.000 dollari, il mercato delle criptovalute inizia ora agosto con una nota molto debole. Secondo CoinmarketCap, la capitalizzazione di mercato complessiva di tutti gli asset crittografici è crollata del 13%, con asset importanti come Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato i livelli più bassi da febbraio.

Questa improvvisa flessione del mercato globale, secondo i dati di Coinglass, ha costretto oltre 300.000 trader di criptovalute a rinunciare alle loro posizioni con leva finanziaria, portando a liquidazioni totali di oltre 1 miliardo di dollari.

Tra le altre principali criptovalute per capitalizzazione di mercato, SOL è crollato dell’11% e BNB è crollato del 22% nelle ultime 24 ore. La corsa al ribasso si estende anche allo spazio delle meme coin, con Dogecoin e Shiba Inu che registrano forti cali dei loro prezzi.

Nonostante il forte calo dei prezzi di queste criptovalute, gli investitori continuano a mantenere viva la speranza, in attesa di un ritorno della corsa al rialzo.