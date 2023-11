Crucial X8 SSD da 1TB: velocità incredibili e tanto spazio col 45% di sconto

Il Crucial X8 è un SSD portatile da 1TB, progettato per offrire prestazioni elevate e una solida affidabilità. Questa unità a stato solido esterna è compatibile sia con PC che con Mac e offre un’interfaccia USB 3.2 per una rapida connessione e trasferimento dei dati. Un device preziosissimo che oggi puoi assicurarti con 70€ grazie allo sconto del 45% su Amazon, che te lo spedisce anche gratis con Prime.

Crucial X8 è un SSD affidabile, capiente e potente

Con una velocità di lettura fino a 1050MB/s, il Crucial X8 garantisce un accesso rapido ai tuoi file e una rapida elaborazione dei dati. Puoi trasferire grandi quantità di dati, come foto, video, documenti e altro ancora, in modo efficiente e senza intoppi.

L’unità SSD è dotata di un design robusto e resistente agli urti, che protegge i tuoi dati anche durante gli spostamenti. Puoi portare il Crucial X8 con te ovunque tu vada, senza preoccuparti dei danni causati da urti accidentali.

La compatibilità con PC e Mac ti consente di utilizzare l’unità con entrambi i sistemi operativi, offrendo una maggiore flessibilità. Puoi utilizzare il Crucial X8 per archiviare e trasferire i tuoi dati su diversi dispositivi, senza problemi di compatibilità.

Inoltre, l’unità SSD esterna Crucial X8 è dotata di crittografia hardware AES a 256 bit, che offre una protezione aggiuntiva per i tuoi dati sensibili. Puoi avere la tranquillità che i tuoi file siano al sicuro e protetti da accessi non autorizzati. Con velocità di trasferimento rapide, affidabilità e compatibilità multi-piattaforma, puoi archiviare e trasferire i tuoi dati in modo rapido e sicuro a soli 70€ grazie allo sconto del 45% su Amazon, che te lo spedisce anche gratis con Prime.

