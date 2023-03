Cubo MAGICO: il mini portachiavi 8 in 1 che include torcia e micro-SD Reader

Oggi vi vogliamo segnalare un prodotto a dir poco geniale. Uno di quelli particolari nel design, da esibire agli amici per l’originalità, ma che però, alla fine, poi si rivela anche estremamente utile possedere. Stiamo parlando di WonderCube, un portachiavi 8 in 1 che oltre a tenere in ordine proprio le vostre chiavi o sostenere fisicamente il vostro smartphone, include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI, la ricarica veloce 2.4A, un cavo sincronizzazione, una batteria di emergenza, più OTG/Flash drive, torcia e micro-SD Reader. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Il Cubo magico con mille risorse

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza.

WonderCube è dotato di un cavo lightning MFI certificato e di un cavo USB flessibile e pieghevole che misura 8 cm quando è alla sua massima estensione. Si tratta di un filo solido, progettato per resistere a vari e ripetuti contatti. E poi c’è il geniale vano dove collegare una batteria per alimentare qualsiasi dispositivo tramite la porta USB, con due connettori placcati in oro che garantiscono una ricarica rapida.

Dulcis in fundo dispone di un lettore di schede micro-SD integrato che ti consente anche di espandere la capacità del telefono fino a 128 GB extra. In questo modo avrai più spazio per i tuoi file e potrai condividere facilmente foto, musica e video con un semplice collegamento. E se ti trovi al buio nessun problema, come accennato prima, questo portachiavi funge anche da mini torcia. Insomma, è davvero un prodotto geniale non pensate? E allora cosa aspettate ad accaparrarvelo a soli 26€ su Amazon?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.