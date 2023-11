Cucina sano con FRIGGITRICE AD ARIA in offerta

Al giorno d’oggi sentiamo più che mai la necessità di mangiare sano, magari evitando modalità di cottura come la frittura che, a lungo andare, possono risultare dannose per la nostra alimentazione e salute. Ecco che in quest’ottica le friggitrici ad aria sono senz’ombra di dubbio l’elettrodomestico perfetto, riuscendo a cuocere gli alimenti senza l’ausilio dell’olio di semi di arachidi. Alla luce di questo, dunque, Amazon ha ben pensato di proporti la friggitrice ad aria Cosori in offerta al sensazionale prezzo di soli 129 euro, con un ottimo sconto del 7% rispetto all’originale prezzo di listino: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 20 euro offerto da Amazon avrai la possibilità di pagarla solo 109 euro, risparmiando ulteriormente.

Friggitrice ad aria Corsori: addio all’olio

Uno dei punti di forza alla base di questa friggitrice è senz’altro la sua elevata capacità da ben 4.7 litri, che ti permetterà di riporre al suo interno ogni tipologia di alimento che desideri, anche quello potenzialmente più ingombrante. Hai la possibilità di regolare la temperatura per la cottura ideale, con un range che varia rispettivamente a cavallo tra i 75 e i 230 gradi centigradi, in base alle tue esigenze personali e alla tipologia di alimento che andrai a cuocere.

Hai fino a 7 programmi disponibili e preimpostati per la cottura dei tuoi alimenti preferiti, che comprendono rispettivamente frutti di mare, pancetta, verdure, patatine fritte, pollo e tanti altri ancora. Avrai anche a disposizione un ricettario che comprende più di 30 ricette al suo interno, che potrai consultare e utilizzare per i tuoi prossimi piatti da provare.

Si tratta di una friggitrice totalmente silenziosa, grazie soprattutto alla tecnologia COSORI Air Whisper, che permette di ridurre significativamente il rumore.

La friggitrice ad aria ti permette di risparmiare un bel po’ anche a livello delle bollette mensili dell’energia, dal momento che impiega una modalità di cottura estremamente più rapida rispetto ai tradizionali forni elettrici, permettendoti dunque di consumare molta meno energia elettrica, data la sua efficienza energetica.

In definitiva a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa un’ottima friggitrice ad aria, grazie alla quale potrai friggere in maniera totalmente sana e senza far uso di olio o altri grassi simili: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa friggitrice ad aria Cosori in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

