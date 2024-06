Cuffie Baseus con AUDIO SPAZIALE a MENO DI 30€: applica il MEGA COUPON

Sei alla ricerca di auricolari adatti ad ascoltare la tua musica preferita dirante gli allenamenti o quando sei rilassato al mare? Abbiamo quello che fa per te! Oggi le Cuffie Bluetooth Baseus sono disponibili su Amazon a soli 28 euro grazie ad un coupon di sconto del 30% da applicare al momento dell’ordine.

Cuffie Bluetooth Baseus: audio immersivo con cancellazione del rumore

Le Cuffie Bluetooth Baseus si caratterizzano per la funzionalità di cancellazione del rumore a -42dB che filtra il rumore ambientale non appena si indossano, per immergersi nella musica senza disturbi esterni ovunque ci si trovi.

Inoltre è possibile provare un’esperienza sonora ancora più coinvolgente con l’audio spaziale 3D grazie a BISA Baseus Intelligent Spatial Audio, una tecnologia avanzata che migliora ulteriormente l’esperienza di immersione. Con questi auricolari è permesso anche l’accoppiamento di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente così da rispondere a una chiamata mentre si guarda un film sul portatile.

Grazie al Bluetooth 5.3, è garantita un’esperienza senza soluzione di continuità per non avere mai interruzioni nell’arco dell’ascolto. La vestibilità non è da meno grazie ad un peso appena percettibile di 4,25g e un design che abbraccia l’orecchio: in questo modo gli auricolari si adattano comodamente e in modo sicuro alle orecchie, anche per lunghi periodi di tempo.

Per finire, la batteria offre una durata di 6,5 ore nelle cuffie e di altre 30 ore nella custodia e, con un semplice tocco dell’auricolare, è possibile chiamare istantaneamente amici, familiari o contatti di emergenza.

