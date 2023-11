Cuffie Beats Solo3 in promo BLACK FRIDAY!

Ecco le promo delle Black Friday Week che regalano grandi emozioni! Le cuffie Beats Solo3 sono in super offerta Amazon con il 31% di sconto! Il prezzo? Arriva a soli 159€ per la variante nera. Cosa aspetti? Corri ad acquistarle!

Beats Solo3: qualità Apple a prezzo ridotto

Beats, da anni, è un marchio di Apple. Le Solo3 sono cuffie comodissime in grado di riprodurre 40 ore di musica a prezzo davvero basso rispetto al loro reale valore.

Integrano il chip Apple W1 che permette una connessione rapidissima con tutti i dispositivi Apple e, soprattutto, garantisce grande stabilità. Le Beats Solo3 sono compatibili ovviamente anche con i dispositivi degli altri brand e, grazie all’app Beats, sono completamente personalizzabili.

Per quanto non siano dotate di ANC, sono cuffie che garantiscono un grande isolamento: da un lato grazie alla loro conformazione e dall’altra grazie alla potenza erogata dai driver presenti a bordo.

Si ricaricano attraverso la porta micro-USB a bordo e si possono facilmente collegare via cavo al proprio device preferito: in tutti i casi, la connessione non sarà quindi un problema. Ovviamente, il modo più semplice per utilizzarle è il Bluetooth: in poche semplici mosse, grazie a questa connessione wireless, sarete in grado di sfruttarle al 100%.

Queste cuffie non sono solo utili all’ascolto musicale, ma sono perfette anche per lunghe conversazioni telefoniche e per lavoro: il microfono a bordo garantisce chiamate impeccabili e di grande qualità.

Le Beats Solo3 oggi sono ancora più convenienti: grazie all’offerta Black Friday di Amazon potete acquistarle a soli 159€ con un ribasso del 31% sul prezzo di listino. Sicuramente, il mercato è pieno di alternative, ma queste Beats Solo3 sono perfette per gli utenti in cerca di un accessorio valido, senza compromessi e di grande qualità. Offerta da cogliere al volo!

