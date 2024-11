Cuffie Bluetooth con 50 ore di autonomia scontatissime al -79%

Oggi hai la possibilità di acquistare un paio di auricolari super potenti e performanti ad un prezzo minuscolo! Stiamo parlando delle Cuffie Bluetooth Kuizil, al momento disponibili su Amazon a soli 26 euro con uno sconto bomba del 79%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth Kuizil: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie Bluetooth Kuizil, innanzitutto, utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.4 e un’antenna FPC ad alta sensibilità che aumenta la velocità di trasmissione dei dati audio riducendo la latenza e amplificando il raggio di trasmissione del Bluetooth fino a 15 metri.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto, dopo la prima connessione, basta estrarre gli auricolari Bluetooth dalla custodia di ricarica e così si collegheranno automaticamente al dispositivo.

Questi auricolari, tra l’altro, assicurano un suono sempre impeccabile in quanto utilizzano driver con diaframma in titanio da 14 mm e tecnologia di rendering HD senza perdita di dati. Inoltre sonon dotati di 4 microfoni ad alta definizione e ENC per rilevare ed eliminare automaticamente l’80% del rumore, fornendo una chiara esperienza di chiamata in qualsiasi luogo tu sia.

In più, sono dotati di ricarica veloce USB-C e possono essere completamente caricati in solo 1,5 ore e durano fino a 8 ore con una singola carica. Tra l’altro la custodia include 5 ulteriori ricariche per una riproduzione totale di 50 ore, mentre la scatola di ricarica ha un display digitale LED intelligente integrato che mostra la carica residua in tempo reale.

