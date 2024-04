Cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore: PREZZO TOP con l'OFFERTA A TEMPO

Delle cuffie bluetooth di buona fattura e con cancellazione del rumore ti permettono di immergerti completamente nell’ascolto della tua musica preferita. Oggi su Amazon puoi acquistarne un paio, molto comode e validissime, a prezzo ridotto. Grazie ad una favolosa offerta a tempo, puoi acquistare le cuffie bluetooth JBL Tour One M2 a soli 217,99€. Ciò vuol dire che potrai mettere le mani su queste cuffie approfittando del mega sconto di ben 112 euro sul prezzo di listino. Ma andiamo subito a scoprire in maniera più approfondita le caratteristiche tecniche di queste ottime cuffie!

Cuffie Bluetooth JBL Tour One M2 con tecnologia Smart Ambient e 4 microfoni incorporati

Le cuffie Bluetooth JBL Tour One M2 offrono una cancellazione del rumore unica, in quanto sono alimentate dalla tecnologia Legendary Pro Sound che ti garantisce meno distorsione e un audio nitido anche in ambienti rumorosi. In più, le funzioni True Adaptive e Smart Ambient con microfoni integrati permettono di bloccare i rumori di sottofondo che distraggono per un’esperienza di ascolto priva di interferenze.

Grazie alla presenza di 4 microfoni incorporati, puoi effettuare chiamate nitide anche in ambienti rumorosi e con una durata della batteria fino a 50 ore per conversazioni fluide e senza interruzioni. Inoltre, il suo design liscio ed elegante ti permette di avere un’esperienza di ascolto piacevole e ultra confortevole anche dopo ore di utilizzo.

Approfitta della favolosa offerta a tempo per risparmiare oltre 112 euro su queste ottime cuffie over ear. Avrai a disposizione delle cuffie dal design elegante e tante funzioni per l’ascolto immersivo della tua musica preferita.

