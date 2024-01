Cuffie Bluetooth con riduzione del rumore, caricatore con display e impermeabili a soli 21 euro! Lo sconto imperdibile

Le Cuffie bluetooth Btootos sono auricolari bluetooth 5.3 con 4 mic hifi stereo, cuffie wireless in ear con riduzione del rumore enc, caricatore con led display, certificato ip7 impermeabili, 36 ore di autonomia. Oggi puoi pagarle il 64% in meno, quindi solo 21,84 euro!

Cuffie Bluetooth Btootos: le caratteristiche

Tecnologia Bluetooth 5.3 e Accoppiamento Automatico: Gli cuffie wireless bluetooth adottano un chipset professionale e sono dotati dell Bluetooth 5.3 che permette una connessione più stabile, affidabile e veloce tra auricolari e dispositivo. Basta estrarre gli auricolari wireless dal case di ricarica e si collegheranno automaticamente al tuo telefono ,dopo il primo accoppiamento. Più Potenza Alla Tua Musica Preferita: Gli auricolare bluetooth con altoparlanti dinamici da 13 mm offrono chiarezza sbalorditiva e suono ad alta risoluzione, permettendoti di apprezzare tutti i dettagli della tua musica. Gli auricolari senza fili ha la funzione di riduzione del rumore ENC integrata, 4 microfoni, può effettivamente sopprimere il 90% del rumore di fondo, che consente di raccogliere e trasmettere meglio il suono durante la chiamata, fornendo una chiara esperienza di chiamata.

Si può vedere chiaramente il livello di carica di ogni earbuds e custodia di ricarica. Gli cuffie in ear da soli forniscono fino a 6-8 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce 5 cariche aggiuntive, dando 36 ore di riproduzione totale. Design Leggero Ergonomico & IP7 Impermeabile: Una singola cuffie bluetooth sport facilmente come 4 g, da indossare a lungo non sarà una sensazione di pressione, (S/M/L) 3 diverse dimensioni di orecchio Caps, c’è sempre un adatto per te. Gli auricolari sportivi wireless sono nano-rivestiti e certificati secondo lo standard IP7 impermeabile e antisudore per resistere a gocce di pioggia e sudore. Comodo Controllo Touch: auricolari in ear adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Il sensibile pannello a sfioramento ti consente di goderti la migliore esperienza musicale senza sforzo.

