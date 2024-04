Cuffie Bluetooth: COUPON ASSURDO disponibile su Amazon

Immergerti completamente nella tua musica preferita è la migliore terapia che puoi fare dopo una giornata lunga e stancante. Oppure, puoi optare per un ascolto mattutino per incominciare al meglio la giornata o in palestra per aiutarti ad alzare più peso. Insomma, in tantissime situazioni, delle Cuffie Bluetooth di qualità possono esserci d’aiuto per migliorare il nostro umore e le nostre performance. Oggi, su Amazon, sono in sconto delle bellissime cuffie over-ear Creative Zen Hybrid 2 con un ottimo coupon del 20% da sfruttare subito che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 55,99€.

Cuffie Bluetooth Creative: lo sconto di oggi è davvero ghiotto

Questo straordinario prodotto dispone di bassa latenza wireless grazie ai driver dinamici integrati da 40 mm, i quali ti faranno godere della tua musica preferita con dei bassi immersivi e profondi e degli alti nitidi e senza distorsioni. Puoi usufruire anche della cancellazione del rumore ibrida, la quale escluderà fino al 98% dei rumori ambientali; in alternativa, puoi optare per la “modalità ambiente” che ti farà rimanere connesso all’ambiente circostante mentre sei in ascolto.

Le tue chiamate saranno chiarissime grazie ai microfoni integrati con cancellazione del rumore e, soprattutto, l’autonomia della batteria sarà davvero spaventosa, con ben 67 ore di utilizzo continuo senza la cancellazione del rumore attiva. Sono cuffie molto confortevoli, con i cuscinetti in memory foam imbottiti, e portabili, tanto che si ripiegano su se stesse e possono essere poste facilmente all’interno della borsa o nello zaino.

Acquista subito queste straordinarie cuffie Bluetooth di Creative su Amazon: le Zen Hybrid 2 sono disponibili sulla piattaforma di e-commerce col 20% di sconto, al prezzo finale di 55,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.