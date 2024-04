Cuffie Bluetooth: OFFERTA a tempo con SCONTO da non perdere

Non è affatto semplice trovare delle cuffie Bluetooth di qualità che costino poco. Oggi su Amazon c’è una clamorosa offerta che riguarda le cuffie di soundcore, disponibili ancora per pochissime ore con l’11% di sconto grazie a un’offerta a tempo. Il prezzo finale d’acquisto è fissato sui 21,99€. Approfittane subito prima che l’offerta scompaia!

Cuffie Bluetooth soundcore: oggi lo sconto è davvero interessante

Queste cuffie sono dotato di driver sovradimensionati da 40 mm che riescono a garantire un audio decisamente potente e dei bassi ancora più profondi, così da poterti immergere ancora di più in ciò che stai ascoltando. Sono decisamente adatte per degli ascolti più lunghi grazie a un peso di appena 183 grammi e i padiglioni realizzati in pelle morbida con forma ergonomica. In questo modo, l’affaticamento dell’orecchio sarà praticamente inesistente. La connessione sarà velocissima grazie al Bluetooth 5.3, che rimarrà sempre stabile nel tempo.

Il tempo di riproduzione sarà decisamente più lungo grazie alla durata della batteria di ben 70 ore con una sola ricarica; interrompere la musica sarà solo un ricordo lontano. Inoltre, avrai la possibilità di sperimentare la ricarica super rapida con 4 ore di riproduzione con una sola ricarica di 5 minuti. Avrai inoltre la possibilità di creare un’esperienza d’ascolto del tutto personalizzata mediante l’app soundcore, potendo di fatto gestire l’equalizzazione con le varie opzioni disponibili.

Acquista ora queste straordinarie cuffie Bluetooth di soundcore oggi in sconto su Amazon: le trovi con un’ottima offerta a tempo sulla piattaforma di e-commerce con una detrazione totale dell’11%, che fa abbassare il prezzo finale d’acquisto a soli 21,99€. Approfittane ora, l’offerta potrebbe scadere presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.