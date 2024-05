Cuffie Bluetooth Premium Anker: il prezzo crolla! MENO 40 euro!

Soundcore by Anker Space Q45 sono cuffie Bluetooth che garantiscono un’esperienza d’ascolto Premium, unita ad una cancellazione attiva del rumore decisamente efficace e avanzata. Sono cuffie di ottima qualità, con una dotazione tecnologica di tutto rispetto che non hanno nulla in meno rispetto a dispositivi simili prodotti da marchi più blasonati. Rapporto qualità prezzo al top, che ora lo è ancor di più grazie ad un super sconto Amazon MENO 27% che fa crollare il prezzo di listino da 150 euro a 110 euro, un taglio decisamente pesante, 40 euro in meno! Se state cercando delle cuffie Bluetooth di grande qualità e se siete disposti a spendere abbastanza, ma non troppo, queste Soundcore by Anker Space Q45 è la scelta da fare!

Come suonano bene!

Uno dei punti di forza di Soundcore by Anker Space Q45 è il sistema ANC potenziato, che riesce a ridurre il rumore ambientale fino al 98%. Praticamente entrerete in una vera e propria zona del silenzio che vi permetterà di ascoltare musica e telefonare con grande piacevolezza e chiarezza! E come se non bastasse la cancellazione del rumore è di tipo adattivo, si regola automaticamente in base a dove ci troviamo.

Ovviamente la qualità audio non è da meno! I driver da 40 mm dispongono di un innovativo diaframma a doppio strato realizzato in seta e ceramica restituiscono un audio ricco e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini. Inoltre Soundcore by Anker Space Q45 supportano il codec audio LDAC, che consente lo streaming wireless di file audio ad alta risoluzione con una qualità prossima al lossless.

Anche la batteria è da primato, valori elevatissimi: 50 ore di riproduzione in modalità di cancellazione del rumore e fino a 65 ore di riproduzione in modalità normale . Quando la batteria è scarica, basta una ricarica di 5 minuti per 4 ore di riproduzione!

Soundcore by Anker Space Q45: super sconto MENO 27%! Il prezzo di listino precipita da 150 euro a 110 euro, un taglio decisamente pesante, 40 euro in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.