Cuffie Bluetooth Sony: lo SCONTO di oggi è FOLLIA pura!

Se vuoi acquistare delle cuffie di qualità, devi assolutamente optare per la scelta di oggi. Questo perché non solo riescono a garantire un’ottima resa ma anche perché oggi lo sconto è davvero favoloso. Stiamo parlando delle cuffie Bluetooth di Sony WH-CH520, disponibili ancora per pochissime ore su Amazon col 53% di sconto, al prezzo finale d’acquisto fissato sui 32,99€. Approfittane subito e non lasciarti sfuggire questa clamorosa offerta di oggi!

Cuffie Bluetooth Sony: a questo prezzo non le hai mai viste prima

Questo straordinario prodotto di Sony in sconto ancora per poche ore gode della certificazione 360 Reality Audio, la quale riesce a portare a un livello decisamente superiore la tua esperienza di ascolto andando ad analizzare la tua forma dell’orecchio direttamente dall’applicazione Sony|Headphones Connect. Grazie a ciò potrai usufruire di un’esperienza con i tuoi brani preferiti completamente personalizzata.

La durata della batteria è davvero interessante: potrai dimenticarti del tutto della carica, in quanto ha una durata media di 50 ore consecutive. Inoltre, se si sta scaricando, puoi optare per una ricarica rapida di 3 minuti che ti offre fino a 1,5 ore di ascolto consecutive. Questo prodotto gode inoltre della connessione Multipoint, potendole collegare contemporaneamente a vari dispositivi. Inoltre, con i tasi laterali, il controllo delle cuffie sarà veramente semplice e veloce, potendo rispondere velocemente alle chiamate senza prendere il telefono dalla tasca.

Infine, c’è l’archetto regolabile con morbidi padiglioni e design leggero, per una vestibilità senza eguali. Acquista ora le cuffie di Sony su Amazon: ancora per poco sono disponibili col 53% di sconto, al prezzo finale fissato sui 32,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.