Cuffie Bluetooth Sony: SUPER PREZZO grazie al FORTE SCONTO

Ci sono cuffie e cuffie e alcune riescono a offrire una qualità eccellente. Su Amazon ci sono diversi modelli che ti possono interessare ma c’è questo disponibile oggi che riesce a garantirti una qualità unica. Stiamo parlando delle cuffie Sony WH-1000XM4, disponibili sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo eccezionale: grazie a un super sconto del 45% disponibile ancora per poco, puoi acquistare questo prodotto a 207,99€. Andiamo subito a scoprire le caratteristiche tecniche di queste cuffie!



Cuffie Sony Bluetooth: il prezzo è incredibile, approfittane ora

Queste cuffie offrono una cancellazione del rumore unica, in quanto sono alimentate dal processore Sony “Noise Cancelling HD QN1“, con tanto di algoritmo evoluto, e dal nuovo Chip Bluetooth. La qualità audio sarà eccezionale, in quanto supportano Hi-Res Audio e riescono a ottimizzare file audio compressi mediante la nuova tecnologia DSEE Extreme. La modalità Speak to Chat mette in pausa la musica in automatico quando avvii una conversazione, così da godere di un’esperienza di ascolto senza mani e soprattutto senza interruzioni.

Con la funzione smart “Wearing Detection” le cuffie si spegneranno in automatico quando non le indossi e con la funzione Multi Point Connection potrai associale in contemporanea a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Infine, con l’acquisto di queste cuffie, potrai usufruire di ben 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e fai in fretta: le cuffie Bluetooth di Sony in super sconto oggi sono disponibili con un’ottima detrazione del 45%, la quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto del prodotto a 207,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.