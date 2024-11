Cuffie Bluetooth Soundcore a soli 17€: applica il doppio sconto Amazon

Su Amazon oggi è disponibile uan doppia promozione incredibile che ti lascerà a bocca aperta! Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i sono disponibili a soli 17 euro grazie ad un mega sconto del 43% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i: audio coinvolgente e autonomia estesa

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i si contraddistinguono per i suoi driver da 10 mm sovradimensionati che garantiscono un audio più coinvolgente che mai con bassi potenziati ed alti cristallini. In questo modo potrai davvero immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e sentirti come al centro di un concerto ogni volta che vuoi.

Una delle specifiche più importanti di questi auricolari è sicuramente l’autonomia davvero estesa: basti pensare che è possibile aggiungere 10 ore alla durata della batteria con un’unica ricarica tramite custodia che ne prolunga la durata fino a 30 ore. Inoltre, sfruttando al funzionalità di ricarica rapida, in soli 10 minuti è possibile ottenere 2 ore di riproduzione no-stop.

La resistenza non è da meno grazie alla resistenza all’acqua IPX5 che permette di sfruttarli al mare, sotto la pioggia o durante gli allenamenti più intensivi senza alcun problema e nella massima comodità. In più sono compatti e leggeri, oltre ad essere dotati di un laccetto così da poterli trasportare ovunque in tutta sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.