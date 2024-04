Cuffie Bose QuietComfort Ultra: a QUESTO PREZZO non le hai MAI viste

Se necessiti di cuffie Bluetooth che aumentano in maniera spropositata la qualità dei tuoi ascolti non facendoti mancare praticamente nessun particolare, allora hai proprio bisogno di sentire l’offerta a tempo disponibile oggi. Ancora per poche ore, su Amazon potrai acquistare le cuffie Bose QuietComfort Ultra con un eccezionale sconto del 5%, che fissa il prezzo finale d’acquisto del prodotto a 349,95€. Approfittane ora, ti assicuriamo che non te ne pentirai affatto!

Cuffie Bose Bluetooth in sconto: il tempo scorre, l’offerta potrebbe sparire da un momento all’altro

Con queste cuffie l’esperienza di ascolto non sarà come tutte le altre: con l’audio spaziale, potrai godere di un’esperienza immersiva mai vista prima, quasi come se stessi ascoltando un concerto dal vivo. Inoltre, con la tecnologia CustomTune, potrai sfruttare un suono fatto su misura per te. Il prodotto dispone di Cancellazione del rumore, con “Quiet Mode”, “Aware Mode” e “Immersion Mode” che combina la cancellazione del rumore all’audio immersivo. Le chiamate saranno sempre nitide, coi microfoni che si concentrano sul suono della tua voce filtrando ogni rumore di sottofondo.

Il design è estremamente ricercato, con cuscinetti morbidi che saranno una carezza per le tue orecchie e l’archetto che riesce a distribuire in maniera uniforme la pressione e i materiali di pregio. In più, il Bluetooth 5.3 avanzato consente il collegamento con il dispositivo principale anche a più di 10 metri di distanza, col SimpleSync che permette anche la sincronizzazione con Soundbar Smart di Bose, così da poter ascoltare la musica al volume desiderato. Per concludere, con una sola ricarica completa, potrai usufruire fino a 24 ore consecutive di ascolto.

Acquista subito queste cuffie di Bose su Amazon: il prezzo di oggi è fissato a 349,95€ grazie a un’ottima offerta a tempo. Approfittane subito!

