Cuffie da Gaming Logitech: QUALITA' TOP e SCONTO da fruttare

Delle cuffie da gaming di qualità non sono facili da trovare a un prezzo ragionevole. Ti farà piacere però sapere che oggi su Amazon sono disponibili delle fantastiche cuffie di Logitech modello G Astro A30 in super sconto. Con una detrazione totale del 37%, riuscirai a pagare questo prodotto 169,99€. Approfittane prima che l’offerta scada!

Cuffie da Gaming Logitech: ora sono in super sconto su Amazon, acquistale subito

Con queste cuffie avrai la possibilità di giocare a ogni console possibile e immaginabile godendo della connettività simultanea multi dispositivo e mixaggio audio del tutto personalizzato. Infatti, avrai la possibilità di gestire l’audio come vorrai e rendere l’esperienza di gioco ancora più personale mediante l’app Logitech G disponibile sia su iOS che Android. Come detto prima, puoi connettere più dispositivi contemporaneamente, e lo puoi fare con il sistema LIGHTSPEED wireless a 2,4 GHz, con connettività Bluetooth o ingresso aux da 3,5 mm.

Il microfono è incorporato e puoi posizionarlo nella maniera che ritieni maggiormente opportuna. La batteria di queste cuffie è davvero importante, in quanto riesce ad avere un’autonomia di oltre 27 ore su tutte le piattaforme. Per la ricarica, dovrai utilizzare un cavo USB-C. In più, con gli speaker Tag, avrai la possibilità di personalizzare ulteriormente lo stile del tuo dispositivo, così da renderlo praticamente unico in tutto e per tutto.

Acquista subito questo super prodotto di Logitech oggi disponibile su Amazon con un eccezionale sconto da sfruttare. Le G Astro A30 le trovi sulla piattaforma di e-commerce con una detrazione totale pari al 37%, con il prezzo finale d’acquisto fissato a 169,99€.

