CUFFIE con microfono in OFFERTA: prendile ORA a soli 9 euro!

Se stai cercando un paio di cuffie sbrigative, con microfono integrato, da usare per ascoltare la musica o durante le videocall, potresti approfittare di questa offerta su Amazon che vede gli auricolari con filo e cavo USB a soli 9,99 euro, grazie allo sconto del 17%! La soluzione giusta per chi non vuole cuffie bluetooth da ricordare di ricaricare ogni volta o da connettere ai dispositivi magari rischiando che l’associazione non vada a buon fine. Dunque parliamo di auricolari old style molto efficaci.

Cuffie con filo USB: perché comprarle?

In un mondo sempre più wireless (ovvero senza fili) viene da chiedersi che senso abbia ancora acquistare un paio di cuffie con filo. Beh, intanto perché ora le paghi solo 9 euro e poi perché non dovrai, come già detto, ogni volta ricordare di caricarle e associarle ai dispositivi. Cosa che, in zone ostiche come edifici vecchi o su autostrade, potrebbe anche non riuscire subito. Oltre alla minore qualità della ricezione. Tecnicamente, parliamo di auricolari con interfaccia di tipo C che hanno un chip DAC integrato di alta qualità per ridurre le perdite di trasmissione del suono e garantisce una riproduzione musicale senza perdite. È possibile ascoltare la musica con un potente suono 3D da bassi alti e profondi.

E’ possibile rispondere alle chiamate, riagganciare, riprodurre la musica, regolare il volume, ecc. Così da non prendere ogni volta il telefono dalla tasca. Il microfono incorporato permette di parlare in vivavoce senza interrompere ciò che stai facendo. Il design semi-in-ear fa sì che, oltre a non dare fastidio nell’orecchio, queste cuffie non cadranno mai. Neppure durante la corsa, i servizi in casa, la palestra, ecc. Compatibile con la pluralità dei telefoni sul mercato grazie all’interfaccia di tipo C e molti dispositivi con porta audio USB C.

Ecco dunque perché approfittare di questa straordinaria offerta: paga ora le cuffie con filo e presa USB di tipo C solo 9,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.