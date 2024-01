Cuffie gaming Logitech G432 a oltre METÀ PREZZO su Amazon (42€)

Le cuffie da gaming Logitech G432 offrono un audio reale dei videogiochi impressionante, grazie alla tecnologia Surround DTS Headphone:X 2.0 e i driver da 50 mm. Un altro loro punto di forza è il grande microfono a braccio da 6 mm, grazie al quale è possibile farsi sentire al meglio dagli altri giocatori e silenziarli comodamente con un gesto.

Nelle ultime ore su Amazon le Logitech G432 sono in offerta a 42,59 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (5% di sconto). E se si prende in considerazione il prezzo consigliato di 94,99 euro, lo sconto è pari al 55%.

Cuffie gaming Logitech G432 in sconto del 55% su Amazon

Un audio avvolgente di qualità cinematografica, audio posizionale 3D e compatibilità con tutte le piattaforme di gioco sono i principali punti di forza del modello G432 in offerta a tempo su Amazon in queste ore. Ottimo anche il comfort restituito dai copriorecchie e dalla fascia per la testa in similpelle, che allegeriscono la pressione sulle orecchie.

Il fiore all’occhiello delle cuffie da gaming Logitech è la già citata tecnologia Surround DTS Headphone:X 2.0, che consente ai giocatori di ascoltare i propri nemici da qualsiasi lato. Questo fa sì che le possibilità di vittoria aumentino in maniera sensibile rispetto al passato.

Per quanto riguarda infine la compatibilità, segnaliamo che il modello in vendita supporta PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e i dispositivi mobili tramite un semplice cavo da 3,5 mm.

Approfitta dell’ultima offerta a tempo di Amazon per risparmiare il 55% sul prezzo consigliato delle Logitech G432 e portarle a casa a soli 42,59 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.