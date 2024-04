Cuffie Jabra a SOLI 99€: cancellazione del rumore e 6 microfoni

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie per i tuoi allenamenti o per quando sei semplicemente fuori casa e non disponi del tuo impianto stereo, l’ultima offerta di Amazon potrebbe decisamente fare al caso tuo. Parliamo infatti delle cuffie Jabra Elite 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 99 euro, con un ottimo 33% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Jabra.

Cuffie Jabra: musica per le tue orecchie

Tra le caratteristiche peculiari di queste cuffie Jabra troviamo sicuramente la cancellazione attiva del rumore, che permette di ridurre selettivamente tutti i rumori ambientali esterni (soprattutto all’interno di ambienti particolarmente rumorosi), consentendoti di concentrarti solo ed esclusivamente sul contenuto multimediale che stai ascoltando in quel preciso momento. È presente anche la tecnologia HearThrough, grazie alla quale riuscirai a sentire tutto ciò che hai attorno.

L’autonomia in questo caso è a dir poco eccezionale, con la batteria al litio che garantisce fino a 7 ore di riproduzione musicale continua. In più oltre a questo trovi anche la custodia di ricarica che ti garantisce un’ulteriore boost, permettendo di arrivare a ben 28 ore totali.

La qualità del suono è garantita prima di tutto dagli altoparlanti da 6 millimetri: l’audio è completamente regolabile a piacere grazie all’intervento dell’equalizzatore, con cui riuscirai ad esaltare ogni tipo di contenuto musicale.

La connettività di queste cuffie Jabra Elite 5 è davvero semplice e intuitiva, grazie al modulo Bluetooth che permette di collegare qualsiasi dispositivo che desideri, dagli smartphone al tablet, fino ad arrivare ai notebook portatili. Le cuffie dispongono anche della tecnologia Bluetooth Multipoint, che ti permette persino di collegare due dispositivi in contemporanea, in modo tale da essere rapidamente accessibili in ogni occasione.

Con appena 99 euro ti porti a casa una delle migliori cuffie attualmente in commercio, con cui potrai ascoltare ogni tipologia di contenuto musicale che desideri, dalla musica alle serie TV: questo e tanti altri motivi ci spingono fortemente ad acquistare queste cuffie Jabra Elite 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

