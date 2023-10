Dai un tocco COOL al tuo gaming con queste CUFFIE futuristiche in OFFERTA

Oggi anche il gaming è votato ai Social, visto che pubblichiamo fasi del gioco sui nostri profili condividendo le nostre imprese con gli altri followers; oppure, siamo dei veri e propri influencer gaming e giochiamo in diretta streaming con tante persone che ci seguono. Dunque, anche il look è diventato importante. Queste cuffie in offerta aiutano proprio in questo: le cuffie Orzly Hornet RXH-20 è in offerta con il 35% di sconto e le paghi solo 27,99 euro!

Cuffie Orzly Hornet RXH-20: le caratteristiche

Le cuffie Orzly che presentiamo in questa offerta sono ideali per il gaming, per la propria forma futuristica e la lucina led blu laterale. Il vantaggio è che sono compatibili con tutte le principali console, oltre a Pc e smartphone, tramite cavo da 3,5 mm. Il design Soft over-ear le rende molto leggere e impercettibili anche dopo molte ore di utilizzo. Ciò grazie al peso esiguo di 360 grammi, i morbidi padiglioni in schiuma ispessita sopra l’orecchio, il telaio in alluminio leggero, ma anche per l’archetto sospeso.

Ottimo anche il microfono, dotato della funzione di cancellazione del rumore di fascia alta per ridurre i rumori ambientali e di sottofondo indesiderati. Dunque, possono essere usate anche per le videochiamate. Con una rotazione di 120 gradi, può essere regolato in base alle proprie preferenze o ruotato verso l’alto quando non ne hai bisogno. I controlli audio in linea mantengono tutte le funzioni delle cuffie come i controlli del volume, l’interruttore di accensione / spegnimento del microfono, Anche i controlli sono in LED in una posizione comoda e intuitiva di facile accesso.

Oggi queste fantastiche cuffie Orzly Hornet RXH-20 le paghi solo 27,99 euro grazie al 35% di sconto! Ma conviene affrettarsi.

