Cuffie Razer Kraken Kitty Edition, orecchie da gatto è prezzo spettacolare MENO 41 PER CENTO

Pensate che tutte le cuffie da gaming siano uguali? Forse si, al massimo sarà qualche lucina led in più o in meno a fare la differenza! Il design è sempre quello, c’è poco da fare… e invece Razer ha deciso di cambiare le carte in tavola! Cosa ne pensate di cuffie da gaming rosa, di ottima qualità, con tutte le caratteristiche tecnologiche al posto giusto e con un bel paio di orecchie da gatto sull’archetto? Belle, vero? E non avete ancora visto lo sconto, un clamoroso MENO 41% che fa crollare il prezzo da 170 euro a 100 euro! Tanto stile, tanto design ma soprattutto tanta sostanza per queste Razer Kraken Kitty Edition cablate USB, davvero una bell’idea!

Tanto stile, tanta sostanza

Dal punto di vista del suono, le cuffie Razer Kraken Kitty Edition non deludono affatto: la qualità audio è ottima, stiamo parlando di Razer, grazie ad un suono cristallino e immersivo. Inoltre, grazie alla presenza di driver da 50 mm, le cuffie offrono una resa dei bassi potente e profonda a tutto vantaggio dei momenti più roboanti di gioco.

Le cuffie supportano poi il THX Spatial Audio, ovvero un audio surround 7.1 THX, che restituisce una grande spazialità e direzionalità dei suoni, tanto quando si gioca, tanto quando si guarda un film.

Anche il microfono ha prestazioni eccellenti, non è stato inserito solo per fare presenza: è retrattile e calibrato in modo da bloccare qualsiasi rumore di fondo grazie alla cancellazione attiva del rumore.

E poi c’è ovviamente la possibilità di colorare a piacimento le orecchie da gatto con la Razer Chroma. Abbiamo a disposizione ben 16.8 milioni di colori, un’ampia gamma di effetti che possono personalizzare si le orecchie ma anche i padiglioni auricolari!

Se state cercando delle cuffie cablate gaming che uniscono tanta sostanza, qualità audio elevata e un design unico e coloratissimo le Razer Kraken Kitty Edition sono quelle che fanno per voi! E visto il maxi sconto MENO 41% che fa crollare il prezzo da 170 euro a 100 euro bisogna sbrigarsi, stanno andando a ruba!

