Cuffie Soundcore a 30€ in meno: 50 ore di autonomia e bassi potenti

Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita nel bel mezzo dei tuoi allenamenti, o quando sei in viaggio per trasferta di lavoro? In questo caso le cuffie Bluetooth sono senz’ombra di dubbio l’accessorio maggiormente consigliato. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti le cuffie Soundcore in offerta al sensazionale prezzo di soli 47 euro, con un ottimo 32% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Soundcore.

Cuffie Soundcore: il meglio per la tua musica

La cancellazione attiva del rumore Life P3 è sezn’altro una delle caratteristiche maggiormente apprezzate di queste cuffie, consentendoti di ridurre selettivamente tutti quei fastidiosi rumori ambientali che potrebbero distogliere dalla riproduzione di quel determinato contenuto musicale. Grazie ai sensori di localizzazione puoi perfino avere un’esperienza ottimizzata su misura per te: oltre a questo è presente anche la modalità Mezzi, Esterni e Interni per eliminare qualsiasi rumore che proviene dall’esterno.

La qualità del suono in questo caso è a dir poco eccezionale, garantito dai driver compositi da ben 11 millimetri, che consentono il massimo della personalizzazione possibile. Hai perfino la possibilità di attivare la modalità BassUp all’interno dell’app (scaricabile in maniera completamente gratuita sui rispettivi store mobile, iOS e Android) per intensificare ancor di più i bassi, garantendoti il massimo del coinvolgimento.

Queste cuffie sono davvero perfette anche per la ricezione delle chiamate, restituendo una voce a dir poco nitida e cristallina per i tuoi interlocutori. Molto apprezzata in questo caso la presenza dei 6 microfoni integrati, dotati di un particolare algoritmo esclusivo per eliminare qualsiasi rumore di fondo circostante.

L’autonomia di queste cuffie Soundcore è a dir poco eccezionale, grazie alla batteria al litio che garantisce fino a 50 ore di riproduzione musicale continua, permettendoti di non ricaricarle per giorni e giorni.

In definitiva con appena 47 euro ti porti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente in commercio, con cui potrai ascoltare ogni tipologia di musica o contenuto multimediale che preferisci: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare queste cuffie Soundcore in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.