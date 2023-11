BLACK FRIDAY: Con queste MORBIDE cuffie wireless in OFFERTA ti sentirai come Vic ne Il tempo delle mele!

Chi non ha mai visto almeno una volta l’iconica scena del film cult anni ’80 Il tempo delle mele, quando Victoire “Vic” Berreton, interpretata da Sophie Marceau viene isolata dal resto della festa da un romantico gesto di Mathieu, che le pone delle cuffie alle orecchie per farle ascoltare la mitica Reality, di Richard Sanderson. Tutto questo preambolo cinematografico per presentare la straordinaria offerta rientrante nel Black friday di Amazon in pieno svolgimento, che vede come protagonista le cuffie wireless Beats Solo3 adatte per i dispositivi iOS e Android. Comode con uno straordinario chip per la cancellazione del rumore. Ora le paghi solo 149,99 euro grazie al 21% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cuffie wireless Beats Solo3: le caratteristiche

Le Cuffie wireless Beats Solo3 vantano alte prestazioni, con cancellazione del rumore. Dotate di chip Apple W1 e connettività wireless Bluetooth di Classe 1. Con un’autonomia che dura fino a 40 ore. Sono perfette per tutti i giorni, dal tempo libero al lavoro. Sono compatibili con dispositivi iOS e Android. Rispondi direttamente alle chiamate o gestisci la tua musica direttamente dai padiglioni.

Se dimentichi di caricarle, grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 3 ore di ascolto. Regolabili, con padiglioni morbidi e confortevoli tutto il giorno, l’archetto si adegua bene alla testa. Linee semplici ed essenziali. Resistenti e ripiegabili per seguirti ovunque.

