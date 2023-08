Cuffie wireless bluetooth Sony ad un PREZZO BOMBA: -38%

Oggi vi segnalo un’offerta IMPERDIBILE su un paio di auricolari bluetooth che si adattano perfettamente ad ogni situazione, perfette per l’attività fisica così come per ascoltare semplicemente un pò di musica seduto sul divano di casa.

Le cuffie wireless bluetooth Sony con Cancellazione del rumore, classificazione IPX4 e molto altro, infatti, sono in SUPER SCONTO a 79,99€, -38% sul prezzo originale di 129,99€.

-38% sulle cuffie wireless bluetooth Sony con Cancellazione del rumore

Una volta acquistati questi splendidi auricolari, non dovrai preoccuparti della durata della batteria o della comodità degli stessi. Potrai concentrati tranquillamente sull’ascolto. Grazie al loro design ergonomico, il quale assicura massimo comfort per tutto il giorno.

Vuoi immergerti totalmente nell’ascolto? Nessun problema grazie alla Cancellazione del rumore. Inoltre, è anche disponibile la Ambient Sound Mode, che ti consente di sentire i rumori ambientali senza dover togliere gli auricolari.

Tornando a parlare di design, le cuffie wireless bluetooth Sony sono disponibili in un’ampia gamma di colori tra cui nero, bianco, lavanda e verde salvia. Ascolta ala musica con stile!

Alcuni servizi di streaming musicale comprimono i brani originali, e ciò può comportare la perdita di suoni ad alta frequenza che aggiungono dettagli alla tua musica. Per ovviare a ciò, le cuffie wireless bluetooth Sony sono dotate della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine, la quale li ripristina per creare un audio di alta qualità.

Inoltre, è anche possibile personalizzare il suono in base alle tue esigenze grazie all’equalizzatore presente nell’app Sony│Headphones Connect. Grazie a questo strumento, potrai creare e salvare preset personalizzati, oppure scegliere tra quelli disponibili.

È anche possibile associare gli auricolari bluetooth a due dispositivi contemporaneamente grazie alla connessione multipoint. E se ricevi una telefonata, gli auricolari rilevano automaticamente da quale dispositivo proviene, collegandosi istantaneamente per un’esperienza audio senza interruzioni.

Le cuffie wireless bluetooth Sony sono un dispositivo completo, adatte ad ogni tua esigenza. Approfitta subito di questa offerta del 38% e acquistale su Amazon al prezzo BOMBA di 79,99€.

