Cuffie Wireless JBL TUNE 720BT, qualità audio superiore con Maxi Sconto Amazon!

JBL vuol dire ottimi prodotti, sia si stia comprando cuffiette cablate, sia stia comprando giradischi Premium o costose casse Blueetooth hi-fi. Questo per dire che questa azienda californiana produce dispositivi che hanno una cosa in comune: qualità audio a tutto tondo, e un suono perfettamente riconoscibile in ogni fascia di prezzo. E queste cuffie JBL TUNE 720BT non fanno differenza! Suonano davvero bene e soprattutto hanno uno sconto eccezionale da non sottovalutare: MENO 49%, praticamente metà prezzo, invece di 80 euro possiamo pagare JBL TUNE 720BT 41 euro!

Che suono!

Le cuffie JBL TUNE 720BT sono dotate di cuscinetti auricolari imbottiti e regolabili, che si adattano alla forma e alla dimensione delle orecchie e soprattutto isolano alla grande dai rumori esterni. Cosa questa molto importante visto che queste cuffie non sono dotate di cancellazione del rumore, ma davvero non sembrano averne bisogno!

Il punto forte di queste cuffie JBL TUNE 720BT è la qualità del suono. Grazie alla tecnologia Pure Bass, le cuffie sono in grado di riprodurre bassi potenti e profondi, con una resa sonora ben bilanciata e dettagliata.

La connessione Bluetooth 5.3 delle cuffie JBL TUNE 720BT garantisce un ampio raggio di ascolto e anche, ovviamente, una stabilità audio maggiore, come maggiore è la resistenza alle interferenze quando in ambiente ci sono tanti altri dispositivi collegati. In tal senso è supportata la connessione multipoint grazie alla quale è possibile connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e selezionare la sorgente audio da riprodurre. Facile e molto comodo.

E a batteria come siamo messi? Molto bene! Con una singola carica, è possibile avere fino a 76 ore di riproduzione continua! E come se non bastasse c’è anche la ricarica rapida: 5 minuti garantiscono 3 ore di musica! Praticamente è impossibile rimanere a secco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.