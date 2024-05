Cuffie wireless soundcore by Anker Q20i: prezzo super accessibile e audio al top!

E’ possibile comprare delle cuffie wireless di grande qualità audio con cancellazione del rumore e tante funzionalità avanzate ad un prezzo accessibile? La risposta è si, e queste cuffie sono le soundcore by Anker Q20i! Non costano una fortuna, ma suonano davvero bene: super sconto MENO 31%, il prezzo di listino crolla da 49,99 euro a 34,29 euro! Un costo davvero conveniente per delle cuffie davvero di grande qualità!

Come suonano bene!

Nonostante un prezzo budget soundcore by Anker Q20i sono cuffie realizzate bene: i padiglioni sono in pelle sintetica morbida, l’archetto è ben imbottito e regolabile. Non affaticano dopo averle indossate per lungo tempo, più in generale non pesano molto e hanno una “presa” sulla testa stabile, che le rende ideali per utilizzarle quando si fa sport.

Grazie al supporto per l’audio Hi-Res e giganteschi driver da 40mm, soundcore by Anker Q20i restituiscono un suono ricco e dettagliato, con bassi potenti e alti cristallini. La tecnologia BassUp esalta ulteriormente le frequenze basse per rendere l’audio estremamente piacevole e corposo.

Un grande punto di forza di soundcore by Anker Q20i è la cancellazione attiva del rumore davvero molto efficace: 2 microfoni interni e 2 esterni collaborano per rilevare il rumore ambientale e ridurlo efficacemente fino al 90%. Raramente in cuffie di questa fascia di prezzo la cancella attiva del rumore ha raggiunto valori così elevati. Bisogna davvero fare tanti applausi agli ingegneri Anker!

Anche la batteria di soundcore by Anker Q20i non è da meno: fino a 40 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale. E come se non bastasse 5 minuti di ricarica rapida aggiungono 4 ore extra di riproduzione!

Se volete spendere poco ma non rinunciate alla qualità audio soundcore by Anker Q20i sono le cuffie wireless da comprare, grazie anche al maxi sconto Amazon MENO 31%, col prezzo di listino che crolla da 49,99 euro a 34,29 euro!

