Cuffie YAMAHA YH-E700A in super promo su Amazon: risparmia ora oltre 100 euro

Adattando attivamente l’audio a te e al tuo ambiente, le cuffie over-ear wireless YH-E700A con cancellazione del rumore di Yamaha sono dotate delle tecnologie Listening Optimizer e Listening Care.

Listening Optimizer utilizza i microfoni per monitorare l’acustica intorno all’orecchio ogni 20 secondi, quindi si regola in tempo reale per ottimizzare la riproduzione di brani e contenuti audio. Listening Care invece monitora il contenuto audio e il rumore di fondo, ottimizzando il suono anche se il volume è basso. Acquistale ora su Amazon a soli 284,05€ invece di 399,00€.

L’YH-E700A riproduce l’audio attraverso ampi padiglioni auricolari e dei driver dinamici da 40 mm. I padiglioni offrono un significativo isolamento acustico passivo, ma puoi anche beneficiare della tecnologia di cancellazione attiva del rumore. ANC utilizza i microfoni per neutralizzare i suoni ambientali che distraggono dall’ascolto. Hanno una durata della batteria fino a 35 ore e sono presenti anche i controlli integrati che ti consentono di gestire l’audio e le chiamate in vivavoce e di attivare l’assistente digitale del tuo dispositivo, Siri o Googble Assistant.

Presente anche la funzione suono ambientale, così puoi ascoltare gli annunci o fare una chat veloce senza togliere le cuffie. Inoltre è presente un microfono integrato che ti consente di pronunciare comandi vocali al software dell’assistente digitale ed effettuare chiamate in vivavoce se associato a uno smartphone compatibile con Bluetooth.

Se stai esaurendo la carica della batteria e non hai tempo per ricaricare o hai bisogno di ascoltare un dispositivo non wireless, collega semplicemente il cavo audio incluso. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.