Cura il tuo GIARDINO con la Mini Motosega a Batteria in PROMO ESCLUSIVA

È ora di rimettere in ordine il giardino di casa per accogliere amici e parenti durante le prossime cene estive all’aperto! Per questo non fatevi scappare la super offerta sulla Mini Motosega a Batteria AOSTOK, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Mini Motosega a Batteria AOSTOK: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Motosega a Batteria AOSTOK è un vero e proprio must-have per i lavori di giardinaggio fai da te, e non solo.

Dispone di 2 batterie ad alta capacità, in grado di fornire 50-80 minuti di utilizzo così da soddisfare tutte le tue esigenze di lavoro. Inoltre, ogni batteria ha protezione da sovraccarico e temperatura così da garantire una maggiore durata.

Il dispositivo pesa solo 1,1 kg e può essere azionato con una sola mano, quindi l’utilizzo è davvero semplice per tutti. Ovviamente non mancano le protezioni in quanto, se cade o la si lascia andare accidentalmente, si fermerà immediatamente così da non causare possibili incidenti.

In più, la motosega è alimentata da un potente motore abbastanza potente da tagliare facilmente rami, cespugli e legna. Nello specifico il motore in rame puro da 800 W è fino a 8 m/s e può tagliare tronchi con un diametro di 6 pollici in 5 secondi. Questo vuol dire che è perfetta per i lavori di giardinaggio, ma anche per quelli di falegnameria.

