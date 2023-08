Custodia Nintendo Switch in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Dopo anni e anni sul mercato, ormai quasi tutti possediamo una Nintendo Switch, la console ibrida della compagnia di Kyoto che ha riscosso un enorme successo grazie propria alla sua duplice natura che le permette di essere utilizzata sia in casa che in mobilità. Chiaramente in quest’ultimo caso c’è necessità di trasportarla in maniera adeguata così da proteggerla al meglio delle possibilità: proprio per questo ti viene incontro Amazon proponendoti la custodia Nintendo Switch in offerta all’assurdo prezzo di soli 12 euro, un costo davvero accessibile per ogni tasca, ben più economico rispetto alle custodie ufficiali di Nintendo.

La custodia perfetta per ogni viaggio

All’interno di questa custodia compatibile puoi metterci letteralmente di tutto: partendo ovviamente dalla Nintendo Switch (modello standard, è bene ribadirlo), assieme ai due Joy-con, il cinturino Joy-con, il cavo HDMI (per collegare la console ad un’eventuale TV in vacanza) e un auricolare.

Oltre a questo puoi perfino inserire 10 cartucce dei tuoi giochi preferiti: questo ti permette di evitare di portarti tutte le custodie dei giochi per Nintendo Switch, che possono risultare davvero ingombranti soprattutto se ci si muove in treno o in aereo, e dunque non si ha tantissimo spazio a disposizione per i nostri videogiochi.

Bestico ha poi pensato di utilizzare dei materiali di assoluta qualità per questa custodia, che dunque resisterà per anni e anni e si rivelerà utilissima per tutti i tuoi viaggi. Il suo design compatto e minima permette di essere inserita tranquillamente all’interno del tuo zaino, così da portartela in spalla senza alcun tipo di problema.

Non è finita qui: all’interno della confezione infatti trovi anche un’utilissima pellicola Ultra Clear HD, che permette di proteggere lo schermo della tua Nintendo Switch da ogni graffio a cui potrebbe andare incontro nel suo utilizzo quotidiano, proteggendola anche da urti di ogni tipo.

In definitiva a poco più di dieci euro puoi portarti a casa una custodia compatibile con Nintendo Switch davvero perfetta per ogni viaggio in treno o in aereo: è per questo che ti suggeriamo caldamente di acquistare questa custodia Bestico in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità potrebbero esaurirsi nel giro di pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.