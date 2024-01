Custodie per iPad UNIVERSALI e COLORATISSIME a soli 11,99€ (Amazon)

La custodia per iPad del marchio Fintie rientra tra le migliori offerte Amazon di giornata, dove puoi acquistarla a quello che è un vero e proprio prezzaccio: 11,99€. Ecco il link all’offerta.

La custodia Fintie è una delle più ambite dai possessori di un iPad. Alcune caratteristiche la rendono un prodotto davvero valido, come il materiale resistente e sottile, la disponibilità di numerosissimi colori.

Custodia per iPad Fintie in offerta a 11,99€ su Amazon

Il modello in offerta su Amazon è compatibile per iPad 10.2 di nona, ottava e settima generazione. Per essere più precisi, è idoneo ai seguenti modelli: A2602, A2603, A2604 e A2605 (iPad da 10.2 pollici di nona generazione del 2021), A2270, A2428, A2429 e A2430 (iPad da 10.2 pollici di ottava generazione in vendita a partire dal 2020), e A2197, A2198, più A2200 (iPad da 10.2 pollici di settima generazione usciti sul mercato nel 2019).

Si tratta di una custodia ultra-sottile, realizzata in similpelle con un look accattivante e una protezione eccellente per il tablet. Inoltre è possibile posizionarla in modo da usare la tastiera virtuale dell’iPad più efficacemente e guardare i video con maggiore comodità.

Questi invece tutti i colori disponibili: Nero, Argento, Blu Scuro, Burgundy, Champagne Gold, Cielo Blu, Giallo, Grigio Siderale, Ice Blu, Lavanda, Legacy Teal, Lilla Viola, Midnight Verde, Olive, Oro Rosa, Salvia Verde, Teal, Verde Chiaro, Verde Scuro, Viola e Viola Profondo.

La custodia per iPad Fintie è in offerta a soli 11,99€ su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, dunque chi ha sottoscritto l’abbonamento Prime beneficia delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultrarapida.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.