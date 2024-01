Dai una svolta alle tue gite fuori porta con questa cassa portatile in OFFERTA: comodo manico, impermeabile e bassi profondi!

Tronsmart Bang Upgraded Edition è una potente Cassa senza fili da 60W, Luce LED e Bluetooth 5.3, Controllo dell’APP e bassi potenti. Ancora, impermeabilità Waterproof IPX6 e funge anche da Power bank, uscite AUX e TF, Speaker con NFC. Oggi puoi prenderla a soli 84,99 euro grazie alla combo 8% + coupon 35€!

Cassa Tronsmart Bang Upgraded Edition: le caratteristiche

Composto da doppi tweeter, doppi woofer e doppi radiatori passivi, Tronsmart Bang cassa Bluetooth potente grande presenta uno scioccante carnevale acustico ad alta risoluzione con alti elettrizzanti, voci fluide e bassi in forte espansione. Migliorato con l’audio SoundPulse integrato, l’altoparlante esterno riproduce un suono sensazionale attraverso una regolazione precisa. TuneConn, una modalità di trasmissione wireless leader del settore che integra l’elaborazione audio Dual DSP, consente di sincronizzare l’audio su 100 casse Bluetooth portatili per presentare un palcoscenico sonoro emozionante con una risoluzione più elevata, una trasmissione audio più ricca, dettagli e meno distorsione, particolarmente adatto per grandi raduni.

Scarica l’app Tronsmart per personalizzare l’equalizzazione e gli effetti della luce. Scegli tra più modalità preimpostate o modalità LED per creare la tua atmosfera favorevole. Otto effetti EQ personalizzabili. Varie modalità di riproduzione musicale (BT, TF Card, U-disk o Aux-in). Supporta la connessione senza interruzioni NFC e l’assistente vocale. Tronsmart Bang sarà un cassa bluetooth grande portatile pronto per le feste con una maniglia integrata. L’impermeabilità IPX6 previene efficacemente fuoriuscite, schizzi o pioggia, perfetta per giocare all’aperto senza preoccuparsi sul fatto che si bagna. il che lo rende perfetto per picnic, barbecue o qualsiasi riunione. La batteria ricaricabile agli ioni di litio con tecnologia a basso consumo energetico assicura Tronsmart Bang cassa musica Bluetooth portatile per un viaggio di 15 ore con un volume del 30% con LED spento. Inoltre, con il power bank integrato, Tronsmart Bang altoparlante Bluetooth portatile dà una spinta al tuo dispositivo in caso di emergenza.

