Dalle cene romantiche ai Party scatenati: con questa striscia LED di 5 metri a SOLI 17 euro creerai sempre la giusta atmosfera!

Govee ha ideato questa fantastica Striscia LED lunga ben 5 Metri, con tecnologia Smart WiFi, LED RGB, Compatibile con Alexa e Google Assistant ma anche controllabile tramite APP. E ancora: Modalità Musica, Multicolore, 12V, striscia separabile. Oggi puoi prenderla a soli € 17,09 grazie allo sconto del 5%!

Govee Striscia LED: le caratteristiche

Controllo Vocale con Alexa e Google Assistant: Si può uttilizzare i comandi vocali semplici per accendere e spegnere la striscia LED intelligente e impostare i colori per renderli più chiari a mani libere. Controllo dell’APP con WiFi: L’APP “Govee Home” può accendere/spegnere/cambiare colore e luminosità della striscia led. È possibile anche personalizzare i propri colori della striscia LED e conservarli per un uso successivo.

Strscia LED con Modalità Musica: il microfono integrato nella scatola di controllo consente di sincronizzare l’illuminazione con tutta la musica proveniente da qualsiasi altro altoparlante della stanza. Luci LED d’Atmosfera: La striscia LED è progettata per uso interno. Si può decorare la propria camera da letto, il soffitto, le scale, i mobili della cucina, l’ufficio e il soggiorno con la led Striscia. Facile da installare : Così questo è un kit ALL-IN-ONE viene fornito con un adattatore approvato CE, un controller e 5 clip di fissaggio.

Govee ha ideato questa fantastica Striscia LED lunga ben 5 Metri. Oggi puoi prenderla a soli € 17,09 grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.