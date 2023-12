Dash Cam, la tua testimone silenziosa per la sicurezza stradale scontata del 25%

Guidare in sicurezza è fondamentale, ma spesso siamo esposti a situazioni impreviste che possono causare incidenti o controversie. Con la Dash Cam Telecamera per Auto, puoi avere una testimonianza silenziosa e affidabile che ti proteggerà in qualsiasi situazione.

Dotata di una risoluzione Full HD 1080P e un grandangolo di 170°, questa Dash Cam cattura chiaramente tutti i dettagli sulla strada, fornendo prove accurate in caso di incidenti o disguidi. La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) garantisce immagini nitide anche in condizioni di luce difficili, come durante il tramonto o l’alba. Falla tua sfruttando il clamoroso sconto del 25% su Amazon che la fa avere a soli 35€, comprese le spedizioni, spuntando l’apposito coupon sconto in pagina.

Dash Cam: la tua testimone silenziosa per la sicurezza stradale

Grazie al G-Sensor integrato, la Dash Cam rileva automaticamente le collisioni o le frenate improvvise, attivando la registrazione di emergenza e salvando i file in una cartella protetta, in modo che non vengano sovrascritti dalla registrazione in loop. In questo modo, avrai sempre a disposizione le prove di eventuali incidenti.

La registrazione in loop assicura che la Dash Cam registri continuamente e, una volta raggiunta la capacità massima della scheda di memoria, sovrascrive automaticamente i file più vecchi, garantendo che tu abbia sempre spazio per nuove registrazioni.

Inoltre, la Dash Cam è dotata di un monitor di parcheggio che entra in azione quando il veicolo è parcheggiato. Se viene rilevato un movimento o una collisione durante il parcheggio, la Dash Cam inizia automaticamente a registrare, offrendoti una maggiore tranquillità e sicurezza per il tuo veicolo.

Con il display LCD da 3 pollici, puoi visualizzare immediatamente le registrazioni e i video catturati dalla Dash Cam. Inoltre, l’installazione è semplice e veloce: basta montare la Dash Cam sul parabrezza con il supporto incluso e collegarla all’accendisigari.

Non rischiare di perdere prove importanti in caso di incidenti o controversie. Con una risoluzione nitida, funzionalità avanzate e un design discreto, questa Dash Cam ti aiuterà a guidare con maggiore tranquillità e a proteggere te e il tuo veicolo in ogni momento. Falla tua sfruttando lo sconto del 25% su Amazon che la fa avere a soli 35€, comprese le spedizioni.

