Decora casa per Natale con la Striscia da 600 Luci LED: la paghi quasi la metà

Il Natale è alle porte e, per creare la giusta atmosfera sia all'interno che all'esterno di casa, non puoi farti scappare la super offerta sulla Striscia di Luci LED Twinkly!

La spedizione è gratuita

Striscia di Luci LED Twinkly: come utilizzarla al meglio

La Striscia di Luci LED Twinkly ha una lunghezza super estesa di 48 metri quindi è ideale come illuminazione d’atmosfera in giardino, nel patio, nel cortile, sul balcone o anche all’interno di casa.

Potrai scegliere tra una varietà di effetti personalizzabili pronti all’uso o creare il tuo spettacolo di luci unico optando tra 16 milioni di colori da selezionare sull’App Twinkly in modo super intuitivo. Tra l’altro la striscia LED è resistente alle intemperie con certificazione IP44 quindi può essere utilizzata all’esterno nella massima sicurezza anche in caso di pioggia.

La configurazione è davvero semplicissima in quanto basterà utilizzare l’app Twinkly dal tuo smartphone per accendere e spegnere le luci, attenuarle o applicare timer. Inoltre è pienamente compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant per permetterti di integrarla con la tua casa smart e sfruttarla in maniera ancora più versatile e veloce.

