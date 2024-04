Delega le PULIZIE al Robot aspirapolvere Roborock: oggi risparmi PIU' DI 100 EURO!

Fai splendere casa senza il minimo sforzo con questo gioiellino della tecnologia! Parliamo del Robot aspirapolvere roborock Q8 Max+, oggi disponibile su Amazon a soli 473 euro grazie ad un codice promozionale del 21% di sconto da applicare al momento dell’ordine.



Robot aspirapolvere roborock Q8 Max+: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot aspirapolvere roborock Q8 Max+ è dotato delle più recenti spazzole principali doppie in gomma che rimuovono lo sporco e le piccole particelle di polvere in modo più efficiente, riducendo l’aggrovigliamento dei capelli. Per altri tipi di sporco, ad esempio peli sul tappeto, la potenza pulente aumenta del 20%.

La potenza di aspirazione HyperForce è stata migliorata da 4.200 Pa a 5.500 Pa, consentendo alla spazzatrice Q8 Max + di raccogliere facilmente sporco, capelli, polvere e peli di animali domestici e persino piccole monete da diversi tipi di pavimenti.

In più, con la luce strutturata davanti al dispositivo, il sistema Reactive Tech Obstacle Evitamento misura la distanza dagli ostacoli e li evita in modo intelligente per facilitare la pulizia, riduce le collisioni con gli ostacoli e crea zone di divieto di accesso con avvisi dell’app.

L’aspirapolvere Q8 max+ viene fornito con un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio per l’acqua da 350 ml per pulire e aspirare allo stesso tempo. Il serbatoio dell’acqua elettronico regola il flusso d’acqua in base al livello di sporco. Può anche svuotare automaticamente la pattumiera dopo ogni pulizia e trattenere fino a 7 settimane di polvere.

