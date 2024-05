De'Longhi Icona Eco 311.R, espresso a casa come al bar! Lo sconto è esagerato! MENO 48 euro!

In un mondo in cui le cialde per il caffè hanno invaso le case di tutto il mondo, relegando la cara vecchia moka in un angolo, c’è qualcuno che ancora si ostina, a ragione, a fare il caffè espresso in casa come al bar, con macchine “vecchio stile”, dalle linee spesso retrò, ma dalle funzionalità avanzate. Capaci ovviamente di offrire un caffè (e non solo!) buonissimo, cremoso e profumatissimo. Proprio come questa De’Longhi Icona Eco 311.R, che oggi Amazon propone con uno sconto decisamente interessante, un fantastico MENO 27% che taglia il prezzo di listino di ben 48 euro! Da 180 euro De’Longhi Icona Eco 311.R passa a 132 euro! Prendetevi 5 minuti, fatevi un caffè con la vostra macchinetta a cialde… e pensate quanto quel caffè sarebbe stato più buono se fatto con De’Longhi Icona Eco 311.R!

Che buon caffè!

Dietro un aspetto vintage e cromatissimo, De’Longhi Icona Eco 311.R nasconde una macchina per caffè avanzatissima e multifunzione. Può fare il caffè in polvere, anche con delle cialde fatte espressamente per essere usate con la macchina, e ovviamente anche il cappuccino. De’Longhi Icona Eco 311.R ha caratteristiche davvero di pregio:

Pompa da 15 bar: garantisce una pressione sufficiente per fare un espresso ricco e cremoso, con un aroma intenso e una consistenza perfetta

Serbatoio d’acqua removibile: da 1,4 litri

De’Longhi Icona Eco 311.R è una macchina da caffè espresso manuale perfetta per chi desidera un ottimo caffè espresso in casa come al bar, denso, cremoso e profumatissimo! Sconto top Amazon: MENO 27% che taglia il prezzo di listino di ben 48 euro! Da 180 euro De’Longhi Icona Eco 311.R passa a 132 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.