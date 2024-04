Demon's Soul PS5: mettiamoci alla prova con lo Minimo Storico Amazon!

Demon’s Souls, in versione riveduta e corretta per PlayStation 5 ci da la possibilità di mettere o rimettere le mani sul gioco che ha inventato un genere, che ha stupito ed è subito diventato di culto, grazie ad un gameplay e delle trovate mai viste prima che ancora oggi per certi versi risultano insuperate. E poi era, anzi è difficilissimo, quando uscì nel 2009 su PlayStation 3 erano gli anni in cui si iniziava a parlare che i giochi erano tutti troppo facili dovendo arrivare a tutte le tipologie dei giocatori. Demon’s Souls era ostico, non ti prendeva per mano, era difficilissimo, ma anche iper gratificante! Era hardcore in un mercato di decine di giochi casual. Passaparola immediato e successo immediato! Ovviamente appena uscito su PS5 è stato un nuovo grande successo, e ora col MINIMO STORICO Amazon MENO 25% anche i più resistenti al suo fascino potranno dargli una possibilità!

Pronti a morire!

Il gameplay di Demon’s Souls è tanto implacabile quanto gratificante. I giocatori devono apprendere dai loro errori, studiare attentamente i nemici e i loro schemi di attacco, e pianificare ogni mossa con precisione. La morte, un elemento centrale del gioco, non è mai punitiva ma piuttosto un’opportunità per crescere e migliorarsi.

E poi c’erano boss giganteschi, veri e propri scontri all’ultimo sangue da provare a volte decine di volte, ma che ti fanno gridare di gioia una volta vinti! Ma non bisogna sottovalutare un grandissimo punto di forza del gioco, ineguagliato ne nei successivi giochi della serie, ne tantomeno dai tantissimi epigoni, ovvero i “souls like” usciti nel corso degli anni. Stiamo parlando di un level design sopraffino perfetto contraltare con la meccanica della rinascita e che sorprende con il sistema delle scorciatoie che collegano le varie zone del regno di Boletaria.

C’è poco da dire a livello audio e video. Demon’s Souls spreme alla grande le potenzialità di PS5, chi lo aveva giocato su PS3 non potrà non gioire di fronte al grande lavoro svolto dai ragazzi di Bluepoint Games che hanno rivitalizzato come meglio non si poteva il capolavoro di From Software!

