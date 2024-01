Desideri da tempo acquistare una Friggitrice ad aria? Questa straordinaria Cosori è in OFFERTA! Avrai 100 ricette

COSORI ha ideato questa meravigliosa Friggitrice ad aria da 5,5 L, con 11 programmi, 100 ricette in omaggio, utilissima funzione Keep Warm, chiarissimo touch screen a LED, timer, potenza 1700 W e una stiloso color rosso. Oggi puoi prenderla con l’8% di sconto, quindi la pagherai 118,99 euro!

COSORI Friggitrice ad aria: le caratteristiche

Il ricettario COSORI Inizia con 100 ricette multilingue per ogni famiglia; condividi una cena sana e romantica con la tua dolce metà a San Valentino

1700 W di potenza: la sua grande potenza di 1700 W fa riscaldare rapidamente l’aria; puoi goderti il pasto senza aspettare a lungo. Il cestello antiaderente rimovibile privo di PFOA e BPA lo rende sicuro da pulire ed evitare cibi appiccicosi; compatibile con la lavastoviglie, le dimensioni del prodotto sono 30x30x32 cm. 11 programmi prestabiliti: vincitori del Reddot Design Award 2018, soddisfano più esigenze culinarie e arricchiscono in modo sano il menu della famiglia con l’85% di calorie in meno rispetto ai tradizionali cibi fritti grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria a 360°; timer (1-60 min) e temperatura (75℃-205 ℃) regolabili visualizzando l’ora e la temperatura consigliate sull’ampio touch screen a LED.

Funzione di preriscaldamento e mantenimento del calore: l’esclusiva funzione di preriscaldamento/preriscaldamento assicura che la superficie del cibo si riscaldi più rapidamente rispetto ad altre friggitrici per ridurre la perdita d’acqua e preservarne il gusto originale; il pulsante Keep Hot/Keep Warm consente di regolare opzionalmente la temperatura e il tempo desiderati dopo lo spegnimento automatico del programma. 100 ricette multilingue incluse: il ricettario COSORI inizia con 100 ricette digitali multilingue per ogni famiglia, sebbene le ricette di altre friggitrici ne contengano solo tra 30 e 40; inventato sulla base di libri scritti da chef a cinque stelle; contatta il servizio clienti al COSORI Se ne hai bisogno. Lettura separata della temperatura e dell’ora: diverso dalle altre friggitrici, questo ampio schermo a LED con diversi pulsanti facilita la lettura e il funzionamento separando temperatura e tempo senza dover premere ripetutamente i pulsanti; con cuscinetti antiscivolo; funzione di promemoria per mescolare.

