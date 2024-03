Dì addio ALLE PULIZIE con questo robot aspirapolvere: Amazon ha l'offerta INDECENTE (-52%)

Sei appena tornato a casa dopo una lunga giornata di lavoro, l’unica cosa che vorresti fare è rilassarti sul divano ma noti lo sporco eccessivo? Allora perché impegnarsi quando ci si può affidare ad un robot aspirapolvere? Amazon ha messo in offerta pazza questo meraviglioso elettrodomestico di OKP al prezzo promo di 99,99 euro. È il minimo storico assoluto, con uno sconto del 52% ti assicuri il meglio che c’è sulla piazza. Incredibilmente silenzioso e con il supporto ad Alexa, donerà ad ogni singola stanza un aspetto mai così impeccabile. Approfitta ora dello sconto folle, utilizzerai il robot tutti i giorni.

Robot aspirapolvere OKP: pulizia impeccabile col supporto di Alexa

Con una potenza totale di 2500Pa, questo meraviglioso robot aspirapolvere di OKP è stato progettato per poter eliminare rapidamente polvere, peli di animali domestici, carta e altri detriti in men che non si dica. Grazie alla sua spazzola per bordi, è in grado di pulire accuratamente lo sporco lungo le pareti e negli angoli. Adatto a tutti i pavimenti duri e al parquet, rappresenta a scelta ideale per ogni tipologia di ambiente.

Dotato di un’avanzata funzione Freemove 3.0, sfrutta una lunga serie di sensori per poter evitare ogni tipo di ostacolo e concentrarsi sulla sola pulizia. Il design è molto sottile e permette di entrare ed uscire liberamente anche dagli spazi più angusti. E non puoi non tenere conto dell’app OKP, col supporto ad Alexa per poter gestire al meglio la pulizia di ogni stanza con un programma personalizzabile ad hoc. L’autonomia è di 120 minuti grazie alla sua batteria da 2200mAh. Infine ti segnaliamo le 4 modalità di pulizia Auto, Spot, Edge e Zigzag, interscambiabili tramite l’applicazione sul telefono.

Non farti scappare questo sconto del 52%, il robot aspirapolvere perfetto per la pulizia della casa è finalmente qui e Amazon te lo propone ad un prezzo indecente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.