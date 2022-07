Digitale terrestre, ecco il decoder che devi comprare se vuoi vedere tutti i canali

L’occasione che stavi aspettando per far tuo a poco prezzo un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è qui. Ora su Amazon lo puoi comprare a soli 22€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite e veloci. Semplicissimo da configurare e usare, ha tutto quello che ti serve per goderti la nuova televisione in digitale e i video di YouTube con la tua famiglia (il dongle WiFi deve essere 7601.). Ma fai in fretta, è quasi esaurito. Il decoder DVB-T2 recentemente aggiornato riceve tutti i canali terrestri e via cavo e supporta l’uscita H.265 HEVC 10 bit full HD 1080P, l’accesso e l’uscita dell’antenna e l’interfaccia coassiale audio COASSIALE.

Decoder per digitale terrestre DVB T2 a PREZZO WOW

Il dispositivo ha una scocca in lega di alluminio di buona consistenza che lo rende resistente. Inoltre ha molti fori di raffreddamento per aiutare a dissipare il calore e proteggerlo dal caldo. Questo prodotto è perfetto dal punto di vista strutturale, ma anche tecnico, visto che è compatibile proprio con la decodifica HEVC Main 10, quindi ti permette di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche dopo che lo switch off sarà completo. Poi lo trasformi anche in lettore multimediale: ci colleghi un disco USB 2.0, e ti guardi i tuoi film preferiti, ascolti la tua musica e molti altri media da. Pensa, supporta MP3 /MP4/ / MPG / MPEG/ AC3 / AAC / JPEG / PNG / MOV / AVI / MKV e altri formati multimediali.

Tramite la porta ethernet o inserendo una chiavetta WiFi (non inclusa) puoi anche connettere a Internet il decoder, così puoi accedere a funzionalità aggiuntive. Non ti basta? Allora sappi che puoi utilizzarlo perfino per registrare i tuoi programmi televisivi preferiti. Questo decoder consente infatti di registrare sul disco rigido USB e di leggerli sul televisore o sul computer. Registra tutti i tuoi programmi TV preferiti in qualsiasi momento, supporta fino a 4 TB PVR, non perderai mai più video TV in diretta.

Guarda i tuoi programmi o sport preferiti, sui tuoi canali preferiti in alta definizione a 1080p in movimento! Goditelo su HDTV, 4K TV, monitor LCD o proiettori sulla strada, nel vostro camper, su pic-nic o in campeggio. E se hai dei bambini, tranquillo: la funzione di controllo parentale ti consente di avere il controllo definitivo su ciò che desideri vedere. Se vuoi il meglio per il nuovo digitale terrestre DVB T2 senza spendere troppo ma allo stesso tempo dotarti di un prodotto di qualità da usare anche come registratore e lettore multimediale, non esitare un solo istante o rischi di perdere l’occasione: clicca su questo link per avere questo gioiellino a soli 22€. Spedizioni gratuite e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.