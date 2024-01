Digitalizza documenti cartacei ovunque tu sia con questo scanner Epson in OFFERTA!

Epson Workforce DS-80W è uno scanner A4 portatile WiFi con batteria, velocità 4 secondi a pagina in b/n ma anche a colori. Dimensioni molto ridotte e peso esiguo, di soli 300 grammi. Scansione anche fogli plastificati. Grazie allo sconto dell’8% la paghi solo 189,60 euro!

Scanner Epson Workforce DS-80W: le caratteristiche

Scansione ovunque: Dotato di batteria integrata, connettività Wi-Fi e pannello LCD, DS-80W assicura un’elevata mobilità in termini di scansione ed è in grado di acquisire documenti a una velocità di appena 4 secondi per pagina. Se completamente carico, riesce ad acquisire anche 300 pagine senza necessità di essere collegato all’alimentazione; È quindi la soluzione per chi lavora fuori ufficio o negli ambienti con poco spazio a disposizione. Oltre a supportare il driver TWAIN, il software fornito in dotazione con i modelli DS include Document Capture Pro 2 ed Epson Scan 2.0, semplificando così l’acquisizione, il salvataggio e la condivisione dei documenti aziendali. La scansione è resa ancora più semplice ed efficiente grazie alle funzionalità di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti; I file possono essere salvati e inviati nei formati più comuni, tra cui PDF, JPEG, TIFF e molti altri.

La scansione continua con alimentazione automatica velocizza il processo di acquisizione, mentre il sensore CIS consente una scansione immediata senza tempi di riscaldamento; Il nuovo pannello LCD assicura invece una gestione semplificata dei processi di scansione in remoto; Particolarmente affidabile, questo scanner è in grado di acquisire numerose tipologie di documenti e supporti, come ad esempio la carta da 35 a 270 g/m² e i supporti lunghi fino a 1,8 metri. Grazie all’OCR e al software di acquisizione dei documenti di cui è provvisto, è possibile creare file di testo modificabili e PDF con funzionalità di ricerca; I driver TWAIN consentono invece un’integrazione con le applicazioni di terze parti.

