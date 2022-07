Disegna e appunta senza fogli di carta: la tavoletta LCD perfetta (-52%)

Per i più piccoli è un divertimento senza limiti, ma ti dirò: da avere a portata di mano è comoda anche per i più grandi. Questa tavoletta LCD si fa utilizzare nel giro di pochissimi secondi e per prendere appunti mentre si è al telefono o per fare qualche calcolo torna sempre utile.

Ora che è in promozione al 52% non te la puoi perdere, collegati su Amazon e approfitta dell’offerta per portarla a casa con soli 13,99€.

Le spedizioni? Completamente gratuite se hai Prime attivo sul tuo account quindi non perdere tempo.

Tavoletta LCD: per disegnare e scrivere è perfetta

Piccola ma con tanto spazio a disposizione, non pesa niente e funziona sempre e comunque. Ormai diventa la tua migliore amica e se hai bambini piccoli, quell’oggetto da non dimenticare mai quando si è fuori casa. Arriva a casa con la sua penna e la puoi utilizzare giorno e notte senza problemi.

Infatti disegni sulla sua superficie con solo un tratto e fai tutto ciò che vuoi. Hai finito lo spazio? No problem, clicchi l’unico tasto che trovi e cancelli tutto in una sola mossa. Praticamente la versione intelligente della lavagnetta magica.

Ovviamente risparmi carta perché non ne consumi quindi fai bene anche all’ambiente. Ancora non sei convinto? Non è come gli altri modelli perché disegni in modo colorato e non solo in verde come capita di vedere.

Approfitta immediatamente di questo mega sconto e acquista la tua tavoletta LCD su Amazon a soli 13,99€. La ordini oggi e in uno o due giorni arriva a casa tua grazie alle spedizioni Prime attivi, veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.