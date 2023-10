Disney+, 5 cose da vedere a ottobre 2023

Disney+ prevede un ottobre 2023 all’insegna della paura, d’altronde stiamo parlando del mese di Halloween! Sulla piattaforma vengono quindi introdotti alcuni contenuti che potrebbero risultare allettanti per i fan del brivido.

Cosa guardare, quindi, su Disney+ a ottobre 2023? Di seguito abbiamo raccolto film e serie TV da tenere in considerazione.

Film e serie TV su Disney+ a ottobre 2023

Da una serie ispirata a una famosissima collana di libri horror per ragazzi a un film per tutti i fan di Stephen King, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Loki 2

Ottobre 2023 si apre su Disney+ con il ritorno di Loki. A partire dal 5 ottobre, infatti, i fan dell’antieroe Marvel possono gustarsi il seguito dell’acclamata serie con protagonista il fratellastro di Thor. Dopo la drammatica conclusione della prima stagione, che ha visto la Linea Temporale frantumarsi in una miriade di nuovi universi, Loki 2 è chiamata a rispondere a numerose, inquietanti domande.

Piccoli brividi

Il 13 ottobre fa capolino nel catalogo Piccoli brividi, serie TV ispirata alla collana di libri dell’autore statunitense Robert Lawrence Stine. Composta da 10 episodi, racconta di un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle. Le ricerche porteranno alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori. La serie Disney+ attinge a cinque dei più popolari libri per ragazzi della collana, tra cui “Foto dal futuro”, “La maschera maledetta”, “La pendola del destino”, “Vendetta strisciante” e “Il pupazzo parlante”.

Appendage

Il 18 ottobre è il momento di Appendage, film horror che ruota attorno a una giovane stilista perseguitata da ansie e insicurezze: ben presto, esse si manifestano sotto forma di un’appendice che comincia a influenzare la sua vita, e la donna si rende conto di non essere l’unica a convivere con questo problema.

The Boogeyman

Sempre il 18 ottobre arriva The Boogeyman! Il Baubau di Stephen King prende vita con un film horror diretto da Rob Savage, pronto a spaventare anche i più avvezzi al genere. La storia è semplice e molto lineare, ma proprio nella sua semplicità riesce nell’intento di spaventare il pubblico: la studentessa Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer si stanno riprendendo dalla morte della madre. Non ricevano le giuste attenzione dal padre, un terapeuta che sta sta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Licantropus a colori

Dopo il buon successo ricevuto in bianco e nero, il 20 ottobre Disney+ pubblica una nuova versione di Licantropus a colori. Il protagonista dello speciale è stato l’attore Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo che dà il titolo allo speciale, mentre nel cast c’è anche Laura Donnelly nella parte di Elsa Bloodstone.

