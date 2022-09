Disney+ Day: offerta lancio 1,99 euro per un mese

Oggi, giovedì 8 settembre, si festeggia il Disney+ Day. In questa occasione, la celebre emittente televisiva ha inaugurato una serie di iniziative che coinvolgono sia i parchi Disney di tutto il mondo che i tanti telespettatori che il canale può vantare a qualunque latitudine.

In questo contesto rientra un’interessante offerta che consente ai nuovi abbonati che attivano una sottoscrizione con Disney+ di potersi godere tutti i contenuti della stessa via streaming per un mese spendendo solo 1,99 euro.

La promozione, valida da questa mattina alle 6.00 fino alle 23.59 di lunedì 19 settembre, è come già accennato solo una delle tante iniziative legate a tale piattaforma.

In questo contesto, per esempio, oggi è possibile per gli abbonati entrare nei parchi divertimenti del celebre brand 30 minuti prima della normale apertura per festeggiamenti speciali ed esclusivi.

Disney+ Day: una giornata per celebrare l’emittente con tante iniziative

I vari parchi sparsi in tutto il mondo, dalla California a Parigi, da Hong Kong fino alla Florida, oggi saranno decorati a festa per l’importante occasione. I visitatori, potranno fare incontri speciali (con tanto di foto) con tutti i personaggi che hanno reso famoso il marchio Disney a livello mondiale.

Con i suoi 151 milioni di iscritti, d’altro canto, Disney+ rappresenta uno dei pilastri dello streaming online a livello globale. Tra i vari nomi che fanno parte di questa compagnia infatti figurano brand come Pixar, Marvel, Star Wars, The Simpson e National Geographic.

La produzione di contenuti originali ed esclusivi, come serie animate, lungometraggi e documentari, ha decretato il successo di questa emittente sempre più amata dai più giovani (e non solo).

Un vero e proprio universo, costituito da tanto programmi e produzioni che, grazie alla possibilità di accedere al servizio per 1,99 euro al mese, risulta davvero alla portata di tutti.

