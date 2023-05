Disney+, film e serie TV da vedere a maggio 2023

Disney+, come ogni mese, introduce nuovi film e serie TV anche a maggio 2023. Un mese che accoglie lo Star Wars Day, il 4 maggio, giornata da sempre dedicata alla galassia creata da George Lucas.

Quali sono, dunque, i migliori contenuti Disney+ di maggio 2023? Di seguito è possibile trovarne 5 che meritano di essere visti.

Disney+: 5 cose da vedere a maggio 2023

Da nuove serie animate dedicate a Star Wars a uno show sui Muppets, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

A small light

Apre le danze il 2 maggio la serie A small light, show drammatico e a sfondo storico in otto episodi. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, segue la storia di Miep Gies, una donna giovane, ostinata e spensierata a cui Otto Frank chiede di nascondere la sua famiglia dai nazisti. Per i due anni successivi, lei e suo marito, insieme a molti altri eroi di tutti i giorni, hanno vegliato sulle famiglie Frank, van Pels e Pfeffer nascoste nell’alloggio segreto.

Star Wars: Young Jedi Adventures

Proprio il 4 maggio, giornata dedicata a Star Wars, arriva una nuova serie d’animazione ambientata nell’universo fantascientifico di Lucasfilm. Intitolata Star Wars: Young Jedi Adventures, si posiziona cronologicamente durante l’era dell’Alta Repubblica e segue dei giovani apprendisti che studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi. Nello stesso giorno, inoltre, debutta la seconda stagione della serie animata Star Wars Visions, che mescola il franchise di Guerre Stellari a diversi stili di animazione che si alternano in una serie di cortometraggi.

The Muppets Mayhem Band

Il 10 maggio arrivano i Muppets! In questa nuova serie dedicata agli iconici pupazzi parlanti, seguiamo la Electric Mayhem Band in un viaggio epico e pieno di musica per registrare il loro primo album in uno studio discografico. Grazie all’aiuto di una giovane e motivata music executive, il gruppo di Muppet di vecchia scuola dovrà confrontarsi con il panorama musicale odierno.

American Born Chinese

Tra i contenuti Disney+ migliori di maggio 2023 si annovera sicuramente American Born Chinese, disponibile dal 24 maggio. Nel cast spicca il nome di Michelle Yeoh, prima asiatica a portarsi a casa il Premio Oscar come migliore attrice protagonista grazie al recente film Everything Everywhere All at Once. La storia di questa nuova serie è incentrata su Jin Wang, un adolescente qualunque che si destreggia tra la vita sociale del liceo americano e quella domestica. Quando tuttavia incontra a scuola un suo connazionale, il quale sembra essergli amico, si ritrova involontariamente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi.

Wild Life: Una storia d’amore

Chiude il mese, il 25 maggio, un film documentaristico che racconta la storia di Kris Tompkins e l’imprenditore Doug Tompkins, che si sono lasciati alle spalle il mondo dei brand di grande successo di cui sono stati pionieri per concentrarsi su un progetto ambizioso: creare parchi nazionali in Argentina e Cile. La pellicola è ricca di momenti toccanti, riprese mozzafiato e filmati d’archivio, e offre uno sguardo unico sulla vita privata e professionale di Kris.

