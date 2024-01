Disney+, le migliori nuove serie TV del 2023

Anche il 2023 è stato un anno ricco di novità su Disney+, con più di qualche serie TV da vedere assolutamente.

Ma quali sono state le migliori dell’anno? In questo articolo abbiamo deciso di raccoglierne cinque, quelle che più delle altre meritano un’occasione (ci teniamo a precisare che non si tratta di una classifica, quindi non sono messe in ordine dalla migliore alla peggiore).

Le migliori serie TV Disney+ del 2023

Da una splendida serie incentrata sulla mitologia greca a una divertente comedy di formazione, ecco cosa tenere d’occhio sulla piattaforma streaming.

Piccoli brividi

Dalla famosa collana di libri di R.L. Stine è stata tratta questa serie TV originale che attinge a piene mani da storie quali Il pupazzo parlante, La maschera maledetta, Vendetta Strisciante e altre care ai fan dei romanzi. Proprio come nei libri, Disney punta a un horror per ragazzi, dove ovviamente non mancano jump-scare e ambientazioni da brivido, ma è tutto molto soft. I protagonisti sono adolescenti, vanno a scuola e sono alle prese con i primi innamoramenti, ma in tutto questo dovranno cercare di svelare il mistero dietro gli strani eventi che si stanno verificando nella loro cittadina e il segreto che nascondono i loro genitori.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Percy, Annabeth e Grover si imbarcano in una difficile ma memorabile missione per ristabilire l’ordine sul Monte Olimpo: l’unico modo che hanno per salvare il mondo è ritrovare il fulmine maestro di Zeus. Un incarico difficile per un giovane di appena 16 anni, ma Percy è un moderno semidio e qui vedremo l’inizio della sua scoperta dei superpoteri. Lo troveremo quindi intento ad abituarsi alla sua natura, mentre incomincia ad accettare la sua condizione eccezionale e i poteri divini che lo caratterizzano.

Extraordinary

La serie è ambientata in un mondo praticamente identico al nostro, con una sola differenza: ogni essere umano, al raggiungimento del diciottesimo anno d’età, acquisisce un superpotere che inevitabilmente ne determina il resto dell’esistenza. Tuttavia, la protagonista Jen non ne ha ancora uno pur avendo raggiunto la maggiore età da un pezzo. In questa geniale ed esilarante comedy, quindi, i superpoteri diventano metafora della difficoltà di stare al passo con gli altri e del saper accettare i propri limiti.

American Born Chinese

Con i premi Oscar Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, American Born Chinese è un teen drama scisso tra ricerca identitaria e kung fu movie che mette al centro delle vicende un ragazzino alle prese con la sua doppia natura di figlio di immigrati cinesi e giovane americano. Un coming of age che, tra miti del passato e sfide attuali, sa coinvolgere, portando avanti un discorso non superficiale su identità e appartenenza.

Ahsoka

Merita anche di essere ricordata tra le migliori serie TV Disney+ del 2023 quella dedicata ad Ahsoka, carismatico personaggio dell’universo di Star Wars. Ex Padawan di Anakin Skywalker, Ahsoka non ha finito il suo addestramento e si è allontanata dai Jedi prima che il suo maestro passasse al lato oscuro. Dopo la caduta dell’Impero e la nascita della fragile Nuova Repubblica, si dedica a seguire tutte le piste che conducono a possibili rimasugli del nemico. Così, s’imbatte in uno strano Droide Imperiale da combattimento di nuova produzione e comincia ad indagare, scoprendo presto che una terribile minaccia rischia di tornare da passato.

