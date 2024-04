Display FHD, Intel Core i7 e sconto del 24%: questo PC Lenovo è da PRENDERE AL VOLO

Da 899€ a 674,71€. È questo l’incredibile crollo di prezzo che Amazon propone per questo PC Lenovo IdeaPad 3, oggi scontato del 24%. Nonostante il prezzo super conveniente, parliamo di un pc che garantisce un ottima potenza di elaborazione grazie al processore Intel Core i7 per permetterti di eseguire anche i programmi più complessi senza intoppi, con 16 GB di RAM e un SSD da 1TB. A questo prezzo è decisamente un affare, soprattutto se sei alla ricerca di un portatile per il lavoro o lo studio che possa supportati efficacemente e durare a lungo.

Lenovo IdeaPad 3: straordinariamente sottile e potente

Equipaggiato con uno dei chipset più avanzati della famiglia Intel Core, Lenovo IdeaPad 3 ti assicura ottime prestazioni per le tue attività quotidiane. Sia che tu stia semplicemente navigando in Internet, guardando video in steaming o lavorando con programmi di editing, questo PC ti garantirà un utilizzo sempre fluido e senza intoppi.

È dotato di un display Full HD da 15,6′‘ con ampio angolo di visione per una qualità visiva più che soddisfacente per un PC di questa fascia. Potrai guardare film in streaming e sfogliare le tue foto o i tuoi video, godendo sempre di immagini chiare e brillanti.

Inoltre, grazie all’SSD da 1TB, potrai avere sempre a disposizione tantissimo spazio d’archiviazione per conservare i tuoi contenuti multimediali, le tue app e le tue foto senza preoccuparti di dover fare continuamente spazio. Il tutto racchiuso in un design leggerissimo e ultra sottile che rende questo PC facile da trasportare in qualsiasi zaino o borsa, per la massima portabilità anche quando sei in viaggio.

In poche parole, sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, questo Lenovo si adatta perfettamente a qualsiasi tua esigenza di studio o lavoro. Approfitta ora dell’offerta Amazon e portati a casa questo concentrato di potenza ad un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.